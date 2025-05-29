新冠疫情延燒…端午連假出遊潮湧現 交長呼籲大家戴口罩

端午節三天連假明(30)日開始，其中雙鐵在端午疏運期間共載運540.1萬人次，雙鐵單日高峰運量都比去年成長，可多利用道客運有6折優惠。由於近日新冠疫情延燒，交通部長陳世凱今天呼籲民眾搭乘大眾運輸時要戴口罩。

端午連假首波返鄉和出遊人潮今天湧現，台北車站出現不少攜帶行李搭車旅客。由於新冠疫情再起，台鐵公司也加強各車站清潔和消毒。台鐵預估，端午連假平均每天載客人次為77.4萬人次，運量將比去年端午連假增加9%；其中，連假全線交通量最大的一天在明天5月30日，載客數估有82.5萬人次。台鐵自5月29日到6月2日疏運期間，將共疏運387萬人次。

高鐵在端午連假的單日疏運量最高峰則落在6月1日收假日，約有31.6萬人次，單向最大運量預估也將出現在6月1日，北上約有19.1萬人次。高鐵表示，自今天到6月2日疏運期間估共疏運153.1萬人次。

陳世凱今天下午前往台北車站視察雙鐵和國道客運疏運情形，他表示，今年端午佳節雖然今明兩天可能會下雨，但根據台鐵跟高鐵訂票熱度研判民眾出遊意願相當高，交通部同仁都會堅守第一線崗位服務，讓疏運能順暢。他也呼籲不趕時間，又想享受便宜票價的旅客，可多利用公路局協調國道客運推出6折優惠。

由於新冠疫情近期升溫，陳世凱也提醒，端午連假期間，不管是搭車過程，或者是人潮比較密集的地方，請大家要記得戴口罩。