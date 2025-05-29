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影／視察端午節疏運 陳世凱：交通路況整合到民眾最熟悉的1968發布
交通部長陳世凱下午到台北火車站視察端午節連假鐵公路疏運情形，聽取高鐵和台鐵對端午疏運的說明，並在高鐵代理董事長鄭光遠等人的陪同下，到高鐵及台鐵剪票口視察。
陳世凱表示，來了解疏運策略和人力的調整，還有所有的設備的整備，假期遇到有狀況的時候，希望能夠透過多元管道來讓民眾第一手能夠掌握，尤其之前也特別拜託高公局的1968的系統，未來遇到的任何狀況，不管是公路局、台鐵或高鐵，有任何的狀況，也都請大家能夠提供給1968，來提供給所有的用路人，因為所有的用戶人大家現在最習慣的就是1968。
陳世凱說，幾次輸運的經驗看得出來，透過AI我們看到預測的精準度越來越高，也就是說我們對於民眾移動的掌握度越來越高，在這種狀況底下，很感謝高鐵跟台鐵特別準備足夠的車次，而且我們在運具聯防的準備上面，在返鄉的時候，公路局也有配合，在台中站的部分也會提供協助，所有的疏運人員現在都已經在崗位上，所以要請全國的民眾大家放心，現在開始無論是要返鄉，或者是假期結束要返家，我們都已經準備好了，高速公路局也依循往例，匝道封閉、開放路肩等等的管制措施，都會滾動來檢討，也請各個單位把風險列出來，之前每次的疏運會議都有提到，請大家在沒有遇到風險的時候，先列出自己前3項，最可能會遇到的風險，先去做準備。
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