影／視察端午節疏運 陳世凱：交通路況整合到民眾最熟悉的1968發布

交通部長陳世凱下午到台北火車站視察端午節連假鐵公路疏運情形，聽取高鐵和台鐵對端午疏運的說明，並在高鐵代理董事長鄭光遠等人的陪同下，到高鐵及台鐵剪票口視察。

陳世凱表示，來了解疏運策略和人力的調整，還有所有的設備的整備，假期遇到有狀況的時候，希望能夠透過多元管道來讓民眾第一手能夠掌握，尤其之前也特別拜託高公局的1968的系統，未來遇到的任何狀況，不管是公路局、台鐵或高鐵，有任何的狀況，也都請大家能夠提供給1968，來提供給所有的用路人，因為所有的用戶人大家現在最習慣的就是1968。