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9種芳香類藥材製作端午香包 這兩類對象佩戴要小心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛部福部彰化醫院今到埔心鄉護康護理之家教長者做香包。記者簡慧珍／攝影
衛部福部彰化醫院今到埔心鄉護康護理之家教長者做香包。記者簡慧珍／攝影

端午節除了粽子，香包也是一大特色，衛部福部彰化醫院今到埔心鄉護康護理之家教長者做香包，做小的香包佩戴身上散發香氣，做大的香包懸掛室內能驅蚊防蟲，聞了還能心曠神怡有益健康。

彰化醫院中醫師黃鋒榮與3名藥師，帶丁香、木香、艾葉、白芷、甘松、降真香、芙蓉葉、蒼朮、抹草等9種藥材到場，光在現場展示，就發出怡人氣味，中醫師黃鋒榮說，端午節前後高溫潮濕，這些芳香類藥材揮發氣味能有效驅蚊避蟲，並具芳香化濕、補益脾胃與醒腦提神等作用。

邱富強、張雨淳、黃竹珈等3名藥師，和護康護理之家工作人員把中藥材分別放桌上，行動方便的長者自行拿取裝入內包袋，再放入雪紗束口袋後綁緊，行動不便的長者由護康護理之家幫忙裝取，交給長者做束袋，做好的香包袋長者們搓揉散發香氣，現場洋溢端午氣息。

黃鋒榮提醒，端午掛香包可懸掛在通風處，例如電風扇旁或門把上，使香氣能在室內擴散以達驅蟲效果，也可帶在身上飄香，香包內的辛香類藥材較多，嬰幼兒或孕婦還是要注意是否因氣味讓身體不適

醫師 粽子 端午節 氣味

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