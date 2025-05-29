快訊

太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣稽查端午應景食品 「癡情玫瑰花」農藥殘留逾標

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，已勒令下架。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，已勒令下架。圖／衛生局提供

彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，衛生局查出貨源是來自台北市的一家公司，除勒令下架外，並移由台北市衛生局查處。

彰化縣衛生局近日執行端午應節食品稽查，針對粽子製造場所、傳統市場、大賣場、生鮮超市、南北雜貨店及食材批發商等進行稽查，共抽驗肉粽、鹼粽、調味醬及包粽食材（包含鹹蛋黃、蝦米、糯米、豬肉、牛肉、菜脯、花生等）計75件。

衛生局表示，本次抽驗不合格的「癡情玫瑰花」，檢出殘留農藥殺菌劑依普同 0.32ppm（標準：0.05*ppm以下）不符「農藥殘留容許量標準」，已違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，並移請管轄的台北市衛生局調查辦理。

衛生局建議，民眾選購包粽乾料食材或醃漬蔬菜時，可優先選擇衛生及商譽良好的廠商，或具完整包裝標示（包含品名、內容物、重量、負責廠商名稱、電話、地址、有效日期、營養標示等），顏色自然的產品，請勿購買來源不明、有刺鼻味、顏色太鮮豔、太白的產品。

衛生局提醒民眾，粽子的主要原料為糯米，較不易消化，且含油量高、纖維量不足，1顆肉粽的熱量約相當於約1至2碗白飯，建議適量攝取，並搭配蔬菜食用，避免攝取過多的熱量及油脂。此外，也應減少醬油膏、甜辣醬等高鈉醬料的使用，以維護健康。

彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，已勒令下架。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，已勒令下架。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，已勒令下架。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，已勒令下架。圖／衛生局提供

食材 衛生局 粽子 端午節

延伸閱讀

端午狂吃粽子？當心吃進一堆油 甜辣醬、花生粉再多40卡

淡水大拜拜端午登場！管制時間範圍出爐

罹遺傳性血癌遭拋棄沒工作 受惠後回饋社會協助發粽子

保守看下半年？端午獎金平均1222元「七年次低」

相關新聞

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠快篩全台缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎質疑，食藥署因應疫情升溫，短短6天內宣布國內新增一張快篩許可證，估算核准僅3天...

過期2年炸豬排流入市面！「超過萬片」都被台灣人吃下肚

位於彰化的全芳味食品公司被爆出，將上萬片2021年生產過期的炸豬排改有效期限後，又重新流入連鎖賣場、Line團購上架，甚...

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨鋒面昨晚到今天通過台灣，繼續往南移，不少民眾覺得這波梅雨不如預期大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

新冠快篩過期能用？ 專家稱「理論上可以」： 篩出陽性一定是陽性

新冠疫情再起，大小藥局都買不到快篩試劑，部分民眾有先前疫情嚴重時沒用完的，不知能否使用。中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊...

新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

新冠疫情近期升溫快速，此波疫情預估在6月底、7月初達高峰，讓染疫人數上看180萬人。疾管署發言人羅一鈞表示，昨日疫苗接種...

廢清法修正 一般事業廢棄物開罰上限提高到10萬

環境部今天預告「資源回收再利用法」和「廢棄物清理法」修正草案，除了研擬將「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。