彰化縣稽查端午應景食品 「癡情玫瑰花」農藥殘留逾標

彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，衛生局查出貨源是來自台北市的一家公司，除勒令下架外，並移由台北市衛生局查處。

彰化縣衛生局近日執行端午應節食品稽查，針對粽子製造場所、傳統市場、大賣場、生鮮超市、南北雜貨店及食材批發商等進行稽查，共抽驗肉粽、鹼粽、調味醬及包粽食材（包含鹹蛋黃、蝦米、糯米、豬肉、牛肉、菜脯、花生等）計75件。

衛生局表示，本次抽驗不合格的「癡情玫瑰花」，檢出殘留農藥殺菌劑依普同 0.32ppm（標準：0.05*ppm以下）不符「農藥殘留容許量標準」，已違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，並移請管轄的台北市衛生局調查辦理。

衛生局建議，民眾選購包粽乾料食材或醃漬蔬菜時，可優先選擇衛生及商譽良好的廠商，或具完整包裝標示（包含品名、內容物、重量、負責廠商名稱、電話、地址、有效日期、營養標示等），顏色自然的產品，請勿購買來源不明、有刺鼻味、顏色太鮮豔、太白的產品。