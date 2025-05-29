機捷訊號異常 平均影響各行列車4分鐘
機場捷運今天下午傳誤點事件，有民眾下午3時在網路平台Thread反映說，機捷泰山往台北方向列車通常下午3時12分和3時27分各一班，但今天12分的列車早發2分鐘，27分的列車誤點4分鐘，對捷運務點傻眼。對此，桃捷公司道歉，今因A9林口站到A10山鼻站號誌通訊設備異常，列車均有延誤。
桃捷表示，機場捷運A9到A10之間的號誌訊號設備發生短暫異常，行經列車有啟動安全機制停車，後依行控中心指示慢速行駛，通過該路段後恢復正常運行，事件造成列車平均延誤4分鐘，造成不便，深感抱歉。
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