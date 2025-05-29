快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

TAIWAN COP5高雄10月啟航 國泰金搭建綠領人才平台

聯合報／ 記者徐柏棻／台北即時報導
第五屆台灣氣候行動博覽會暨靭性城市工作坊將於10月24日在高雄駁二舉辦三天，今天上午在高雄市舉辦活動啟動儀式。圖／高雄市政府提供
第五屆台灣氣候行動博覽會暨靭性城市工作坊將於10月24日在高雄駁二舉辦三天，今天上午在高雄市舉辦活動啟動儀式。圖／高雄市政府提供

迎接一年一度世界環境日（6月5日），高雄市政府今天和國際氣候發展智庫（ICDI）及遠見雜誌和公私部門夥伴舉行「第五屆台灣氣候行動博覽會啟動儀式暨氣候韌性工作坊」，台灣氣候行動博覽會將於今年10月24至26日在高雄駁二藝術特區舉行。

國泰金控是第五屆台灣氣候行動博覽會的共同主辦單位，國泰金控總經理李長庚表示，美國川普政府宣布退出巴黎協定，使國際淨零減碳行動遭遇逆風，但仍有195個國家將參與今年底在巴西雨林城市貝倫舉辦的全球氣候峰會。國泰金控今年也將前往現場舉辦論壇，將台灣的永續金融、淨零實績帶到國際，為全球氣候對話注入在地觀點，為台灣發聲。

他表示，沒有人才就沒有永續，國泰金控今年也將舉辦第六屆國泰氣候變遷青年論壇，透過綠領人才培育，讓來自世界各國的青年持續探索氣候變遷議題，為淨零永續而努力。 

第五屆台灣氣候行動博覽會啟動儀式，由總統府副秘書長暨國家氣候變遷對策委員會副執行秘書張惇涵、高雄市長陳其邁、國泰金控總經理李長庚、中鋼公司董事長黃建智及國際氣候發展智庫執行長趙恭岳共同主持。

陳其邁說，面對全球氣候升溫危機、國際氣候政策的變數，亟需整合公部門的政策力、企業的執行力、學研的知識力與公民社會的動員力，以 TAIWAN COP5 為平台，聚焦、檢視各項氣候行動。 

國泰金控自2022年起主辦「台灣氣候行動博覽會」，是唯一連續四年共同主辦這項博覽會的金融業者，致力推動TAIWAN COP5淨零平台的深化與發展。

為關注當前國際永續秩序，探討永續金融與環境、生物、社群的關係，國泰金也將於7月9日舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇。

第五屆台灣氣候行動博覽會TAIWAN COP5是由環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、國泰金控與國際氣候發展智庫共同主辦；以「Empower Change, Achieve Net Zero．小改變，成就淨零」為主題。博覽會的英文名稱定名為TAIWAN COP，聚焦韌性（Resilience）、創新（Innovation）及共融（Inclusion）三大主軸。

陳其邁 淨零 永續 氣候變遷

延伸閱讀

藍高雄黨團為興達燃煤發電槓上市府 揚言告陳其邁瀆職

朱立倫嗆高雄要率先改名中正路 陳其邁：需民眾連署提建議

比照台中蓋大巨蛋？陳其邁：高雄藝文場館已獲國際肯定

【重磅快評】縣市自負發電責任？陳其邁先勸周春米挺公投

相關新聞

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠快篩全台缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎質疑，食藥署因應疫情升溫，短短6天內宣布國內新增一張快篩許可證，估算核准僅3天...

過期2年炸豬排流入市面！「超過萬片」都被台灣人吃下肚

位於彰化的全芳味食品公司被爆出，將上萬片2021年生產過期的炸豬排改有效期限後，又重新流入連鎖賣場、Line團購上架，甚...

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨鋒面昨晚到今天通過台灣，繼續往南移，不少民眾覺得這波梅雨不如預期大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

新冠快篩過期能用？ 專家稱「理論上可以」： 篩出陽性一定是陽性

新冠疫情再起，大小藥局都買不到快篩試劑，部分民眾有先前疫情嚴重時沒用完的，不知能否使用。中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊...

新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

新冠疫情近期升溫快速，此波疫情預估在6月底、7月初達高峰，讓染疫人數上看180萬人。疾管署發言人羅一鈞表示，昨日疫苗接種...

彰化縣稽查端午應景食品 「癡情玫瑰花」農藥殘留逾標

彰化縣衛生局稽查端午節應景食品共75件，檢驗結果有1件由伊朗進口的「癡情玫瑰花」茶飲檢出農藥殘留與規定不符，衛生局查出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。