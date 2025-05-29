TAIWAN COP5高雄10月啟航 國泰金搭建綠領人才平台

迎接一年一度世界環境日（6月5日），高雄市政府今天和國際氣候發展智庫（ICDI）及遠見雜誌和公私部門夥伴舉行「第五屆台灣氣候行動博覽會啟動儀式暨氣候韌性工作坊」，台灣氣候行動博覽會將於今年10月24至26日在高雄駁二藝術特區舉行。

國泰金控是第五屆台灣氣候行動博覽會的共同主辦單位，國泰金控總經理李長庚表示，美國川普政府宣布退出巴黎協定，使國際淨零減碳行動遭遇逆風，但仍有195個國家將參與今年底在巴西雨林城市貝倫舉辦的全球氣候峰會。國泰金控今年也將前往現場舉辦論壇，將台灣的永續金融、淨零實績帶到國際，為全球氣候對話注入在地觀點，為台灣發聲。

他表示，沒有人才就沒有永續，國泰金控今年也將舉辦第六屆國泰氣候變遷青年論壇，透過綠領人才培育，讓來自世界各國的青年持續探索氣候變遷議題，為淨零永續而努力。

第五屆台灣氣候行動博覽會啟動儀式，由總統府副秘書長暨國家氣候變遷對策委員會副執行秘書張惇涵、高雄市長陳其邁、國泰金控總經理李長庚、中鋼公司董事長黃建智及國際氣候發展智庫執行長趙恭岳共同主持。

陳其邁說，面對全球氣候升溫危機、國際氣候政策的變數，亟需整合公部門的政策力、企業的執行力、學研的知識力與公民社會的動員力，以 TAIWAN COP5 為平台，聚焦、檢視各項氣候行動。

國泰金控自2022年起主辦「台灣氣候行動博覽會」，是唯一連續四年共同主辦這項博覽會的金融業者，致力推動TAIWAN COP5淨零平台的深化與發展。

為關注當前國際永續秩序，探討永續金融與環境、生物、社群的關係，國泰金也將於7月9日舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇。

第五屆台灣氣候行動博覽會TAIWAN COP5是由環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、國泰金控與國際氣候發展智庫共同主辦；以「Empower Change, Achieve Net Zero．小改變，成就淨零」為主題。博覽會的英文名稱定名為TAIWAN COP，聚焦韌性（Resilience）、創新（Innovation）及共融（Inclusion）三大主軸。