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記得帶傘！15縣市大雨特報 下周再迎鋒面「全台溼答答」
受鋒面影響，今天全台天氣不穩定，有陣雨或豪雨發生機率，氣象署針對全國十五縣市發布大雨特報，尤其西半部、台中以北、中部及花蓮山區可能有局部大雨。端午連假起，鋒面南下，北部天氣逐漸穩定，而中南部及東部仍有降雨機率。
今晚起鋒面逐漸南移，北部降雨趨緩，但氣溫偏涼，北部氣溫約21至24度，中南部約26至30度，早晚溫差仍大。周六起，隨著東北季風減弱，全台氣溫回升，水氣減少，僅東部及恆春半島仍有局部短暫雨，各地高溫上看30度以上。端午連假首日，北台灣天氣較穩定，早晚偏涼，因鋒面南移，僅中南部、東部會有局部短暫陣雨，山區雨勢更為明顯。
下周一起吹偏西南風，迎風面的中南部將有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周二起，又有一波鋒面影響全台，各地雨勢明顯。
【中央社／台北29日電】
中央氣象署發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天台中市山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區及南投以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
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