電鍋用十年還是亮晶晶！達人靠1水果 不用猛刷就去垢

長期使用電鍋，內鍋底部往往容易積累水垢與陳年髒污，若未定期清潔，不但影響食物風味，還可能縮短電鍋壽命。擅長分享居家清潔技巧的部落客「無糖太太 小舞」近日親自示範電鍋去垢妙法，只需檸檬酸與10分鐘加熱時間，就能讓內鍋煥然一新，幾乎不用費力刷洗。

「無糖太太 小舞」在臉書分享清理方法，先將三大匙檸檬酸倒入電鍋內，加水至稍微淹過蒸架即可，啟動加熱10分鐘後，悶蓋20分鐘。打開鍋蓋後，用海綿搭配洗碗精輕輕擦拭，附著在鍋底與蒸架上的頑垢便會迅速脫落，成效立刻顯現。

「無糖太太 小舞」強調，她使用不鏽鋼電鍋已逾十年，採用這套方法每一～兩個月清潔一次，仍能保持內部乾淨如新，不僅清洗簡單快速，也不必耗費力氣刷洗，是忙碌家庭的清潔好幫手。若家中一時找不到檸檬酸，也可改用新鮮檸檬切片，按照同樣的步驟操作，同樣能清潔溜溜。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「每次看到電鍋文都覺得讚」、「我是用半顆檸檬」、「只有不鏽鋼的才有用，鋁製的不行」、「其實醋也可以」、「哇！我說要洗電鍋說了一年多，還是沒洗過，哈哈」。