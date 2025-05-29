快訊

太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

電鍋用十年還是亮晶晶！達人靠1水果 不用猛刷就去垢

聯合新聞網／ 綜合報導
長期使用電鍋，內鍋底部往往容易積累水垢與陳年髒污。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
長期使用電鍋，內鍋底部往往容易積累水垢與陳年髒污。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

長期使用電鍋，內鍋底部往往容易積累水垢與陳年髒污，若未定期清潔，不但影響食物風味，還可能縮短電鍋壽命。擅長分享居家清潔技巧的部落客「無糖太太 小舞」近日親自示範電鍋去垢妙法，只需檸檬酸與10分鐘加熱時間，就能讓內鍋煥然一新，幾乎不用費力刷洗。

「無糖太太 小舞」在臉書分享清理方法，先將三大匙檸檬酸倒入電鍋內，加水至稍微淹過蒸架即可，啟動加熱10分鐘後，悶蓋20分鐘。打開鍋蓋後，用海綿搭配洗碗精輕輕擦拭，附著在鍋底與蒸架上的頑垢便會迅速脫落，成效立刻顯現。

「無糖太太 小舞」強調，她使用不鏽鋼電鍋已逾十年，採用這套方法每一～兩個月清潔一次，仍能保持內部乾淨如新，不僅清洗簡單快速，也不必耗費力氣刷洗，是忙碌家庭的清潔好幫手。若家中一時找不到檸檬酸，也可改用新鮮檸檬切片，按照同樣的步驟操作，同樣能清潔溜溜。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「每次看到電鍋文都覺得讚」、「我是用半顆檸檬」、「只有不鏽鋼的才有用，鋁製的不行」、「其實醋也可以」、「哇！我說要洗電鍋說了一年多，還是沒洗過，哈哈」。

洗碗精 水垢

延伸閱讀

社區高中校排17%想衝頂大…高一生苦惱讀書風氣差 過來人教6招：免補習

學測成績可上好大學 卻為「生活機能」放棄？一票人承認：離不開台北

該跟「渣男」斷交嗎？婚內出軌男不解朋友疏遠：我沒背叛兄弟

端午狂吃粽子？當心吃進一堆油 甜辣醬、花生粉再多40卡

相關新聞

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠快篩全台缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎質疑，食藥署因應疫情升溫，短短6天內宣布國內新增一張快篩許可證，估算核准僅3天...

過期2年炸豬排流入市面！「超過萬片」都被台灣人吃下肚

位於彰化的全芳味食品公司被爆出，將上萬片2021年生產過期的炸豬排改有效期限後，又重新流入連鎖賣場、Line團購上架，甚...

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨鋒面昨晚到今天通過台灣，繼續往南移，不少民眾覺得這波梅雨不如預期大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

新冠快篩過期能用？ 專家稱「理論上可以」： 篩出陽性一定是陽性

新冠疫情再起，大小藥局都買不到快篩試劑，部分民眾有先前疫情嚴重時沒用完的，不知能否使用。中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊...

新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

新冠疫情近期升溫快速，此波疫情預估在6月底、7月初達高峰，讓染疫人數上看180萬人。疾管署發言人羅一鈞表示，昨日疫苗接種...

廢清法修正 一般事業廢棄物開罰上限提高到10萬

環境部今天預告「資源回收再利用法」和「廢棄物清理法」修正草案，除了研擬將「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。