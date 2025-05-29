水漂畫面曝！連日大雨車輛打滑失控 國道警供3大保命原則

梅雨季將至，各地氣候逐漸面臨多日降雨等情況。民眾行駛在高速公路途中，一旦出現強降雨，就有機會造成視線落差、車輛打滑等意外。因此，國道公路警察局特別提醒，遇到「水漂現象」務必要遵循「3大原則」，避免產生更大的傷害。

汽車高速行駛（時速大於90km/h）時，經過積水處（0.25cm以上）就有可能發生「水漂現象」。因車輛直衝水窪時排水能力有限，造成一股向上推升的力量，讓輪胎的抓地力消失、降低摩擦力，車輛也完全失去控制。

國道公路警察局日前在臉書粉專發文，表示近期連日大雨，增加了車輛高速行駛中的打滑意外，若行駛途中感受到車輛失控，務必要及時「鬆開油門、握緊方向盤，且不急踩煞車」。

「行新聞」也曾解釋，駕駛在遇到緊急狀況時，通常會急踩煞車，但重踩煞車會使重心轉移，進而增加失控、翻覆等機率；另外，要讓車輛儘量朝正前方行駛，若往右偏、方向盤就往左打，往左偏反之，幅度不可過大過急，慢慢讓車速下降、恢復控制才是安全做法。

此外，天氣造成視線不佳時，務必要放慢車速、拉大差距；上路前也要檢查胎紋深度是否足夠，法規規定最低限度至少要大於1.6mm，確保車輛在濕滑的路面行駛時，可以保持良好的駕駛穩定性。