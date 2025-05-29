快訊

太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

水漂畫面曝！連日大雨車輛打滑失控 國道警供3大保命原則

聯合新聞網／ 綜合報導
受鋒面影響，中央氣象署指出，昨晚至今（29）日雨勢將轉趨明顯，各地有陣雨或是雷雨的天氣，並有大雨發生，西半部地區有局部豪雨發生機率。圖／AI生成
受鋒面影響，中央氣象署指出，昨晚至今（29）日雨勢將轉趨明顯，各地有陣雨或是雷雨的天氣，並有大雨發生，西半部地區有局部豪雨發生機率。圖／AI生成

梅雨季將至，各地氣候逐漸面臨多日降雨等情況。民眾行駛在高速公路途中，一旦出現強降雨，就有機會造成視線落差、車輛打滑等意外。因此，國道公路警察局特別提醒，遇到「水漂現象」務必要遵循「3大原則」，避免產生更大的傷害。

汽車高速行駛（時速大於90km/h）時，經過積水處（0.25cm以上）就有可能發生「水漂現象」。因車輛直衝水窪時排水能力有限，造成一股向上推升的力量，讓輪胎的抓地力消失、降低摩擦力，車輛也完全失去控制。

國道公路警察局日前在臉書粉專發文，表示近期連日大雨，增加了車輛高速行駛中的打滑意外，若行駛途中感受到車輛失控，務必要及時「鬆開油門、握緊方向盤，且不急踩煞車」

「行新聞」也曾解釋，駕駛在遇到緊急狀況時，通常會急踩煞車，但重踩煞車會使重心轉移，進而增加失控、翻覆等機率；另外，要讓車輛儘量朝正前方行駛，若往右偏、方向盤就往左打，往左偏反之，幅度不可過大過急，慢慢讓車速下降、恢復控制才是安全做法。

此外，天氣造成視線不佳時，務必要放慢車速、拉大差距；上路前也要檢查胎紋深度是否足夠，法規規定最低限度至少要大於1.6mm，確保車輛在濕滑的路面行駛時，可以保持良好的駕駛穩定性。

高速公路 梅雨 暴雨 失控 國道

延伸閱讀

中南部、花東雨下到明天 氣象署：端午連假注意午後雷陣雨

雨繼續下！15縣市大雨特報 注意瞬間大雨、落石及溪水暴漲

上班小心！2/3個台灣都下雨了 15縣市大雨特報

鋒面來勢洶洶！深夜至明上半天雨勢最猛防豪雨 端午連假天氣曝

相關新聞

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠快篩全台缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎質疑，食藥署因應疫情升溫，短短6天內宣布國內新增一張快篩許可證，估算核准僅3天...

過期2年炸豬排流入市面！「超過萬片」都被台灣人吃下肚

位於彰化的全芳味食品公司被爆出，將上萬片2021年生產過期的炸豬排改有效期限後，又重新流入連鎖賣場、Line團購上架，甚...

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨鋒面昨晚到今天通過台灣，繼續往南移，不少民眾覺得這波梅雨不如預期大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

新冠快篩過期能用？ 專家稱「理論上可以」： 篩出陽性一定是陽性

新冠疫情再起，大小藥局都買不到快篩試劑，部分民眾有先前疫情嚴重時沒用完的，不知能否使用。中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊...

新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

新冠疫情近期升溫快速，此波疫情預估在6月底、7月初達高峰，讓染疫人數上看180萬人。疾管署發言人羅一鈞表示，昨日疫苗接種...

廢清法修正 一般事業廢棄物開罰上限提高到10萬

環境部今天預告「資源回收再利用法」和「廢棄物清理法」修正草案，除了研擬將「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。