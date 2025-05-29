痠痛貼布別亂貼！「這時間內」要拿下 醫：否則引發胃出血

不少人習慣使用痠痛貼布來舒緩疼痛，但「無毒教母」譚敦慈提醒，痠痛貼布多含止痛藥成分，使用不當可能導致嚴重後果，包括胃出血、腎功能受損，甚至洗腎，日後罹患膀胱癌的風險也可能升高。

譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中指出，在台灣購買痠痛貼布很方便，但千萬不要濫用，貼布使用前應確認皮膚無傷口或紅疹，避免藥物從破損處大量吸收；每次使用以2至4片為限，切勿全身亂貼。她分享曾見過患者背上貼滿七八片貼布，極不建議模仿。

譚敦慈指出，貼的時間也需控管，最多不宜超過4小時。譚敦慈曾遇過病患長時間貼用導致經皮吸收過量，引發胃出血，提醒「不是貼越久效果越好」。

此外，不可混用成分不同的貼布，例如同時使用含非類固醇消炎劑與水楊酸的產品，可能造成藥物交互作用，加重身體負擔。若已連續使用痠痛貼布或止痛藥達三天，症狀仍無明顯改善，譚敦慈建議應儘早就醫，讓專業醫師進一步評估治療，以避免延誤病情。