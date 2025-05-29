吃粽子小心！腹瀉病例飆破50萬 醫示警：這病毒酒精也難殺
全台腹瀉病例激增！疾管署指出，自今年農曆春節至今，腹瀉類急診就診人次累計已突破50萬，創下近五年來同期新高。新竹台大分院腸胃肝膽科醫師施文迪表示，一名女性病患出現噁心、嘔吐與腹瀉症狀，經檢查確認感染諾羅病毒，研判與食用未充分加熱的冷凍粽子有關，提醒民眾切勿忽視飲食加熱與衛生細節。
端午節許多民眾都會吃肉粽，但要小心一個不小心就拉肚子。施文迪指出，這名林姓女病患因食用冷凍粽子後未徹底加熱，導致病毒未被有效消滅，成為感染源。尤其在家庭聚餐時，若有共用餐具、或未分開處理生熟食等情況，容易造成病毒交叉傳播。
他強調，諾羅病毒具有極強的傳染性，一般酒精消毒無法有效殺菌，建議以肥皂與清水正確洗手，才能降低感染風險。特別在料理與用餐前、如廁後，都應至少洗手20秒，並落實食材充分加熱，尤其是貝類如蚵仔、蛤蜊等更應徹底煮熟。
施文迪提醒，若在連假期間出現輕微腸胃不適，如噁心、腹脹或腹痛等，可透過補充水分與益生菌協助改善；但若症狀持續惡化，如不斷嘔吐、頻繁腹瀉，甚至伴隨高燒與脫水，就應儘早就醫，避免病情惡化。
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