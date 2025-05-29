端午狂吃粽子？當心吃進一堆油 甜辣醬、花生粉再多40卡
明天就是端午連假，不少家庭已經備好多顆粽子準備享受佳節。說到端午大家更一定要先吃一兩顆粽再配個冰涼飲料，不過眾所皆知粽子熱量驚人，網友「restsoltw」在Instagram分享粽子的熱量排行榜。
粽子熱量首先以最高的潮州粽為首約650 kcal，接著是北部粽、菜粽約550 kcal、南部粽500 kcal，香甜可口的豆沙粽約350 kcal、客家粿粽200 kcal，以及看起來無害的鹼粽150 kcal。吃粽子時不少內行人不忘加上甜辣醬、花生粉，隨便一下就再多 20到40 kcal！一顆粽搭配醬料醬熱量直逼一整餐便當。
更別說許多人一次吃兩顆甚至三顆，等於好幾碗飯和滿滿的油！換算一顆北部粽大約是1又4分之1碗飯加1 份蛋豆魚肉類和15g的油；一顆南部粽則是1又4分之1碗飯加12g的油，restsoltw直呼「其實就是滿滿碳水加油脂combo！」
吃完粽子總是容易脹氣不舒服，糯米黏度高加上支鏈澱粉多，常常造成腸胃直接「大崩潰」，這時可以用四方式緩解：
一、粽子吃半顆就好
二、飯後吃個富含酵素的水果
三、吃飽別馬上坐下、躺下，起來走
四、腹部抹點薄荷油，刺激腸胃蠕動
想要保養腸道也可以多吃點蔬菜、秋葵等「滑滑的好幫手」，益生菌也是好選擇，補起來腸道說謝謝！restsoltw提醒，最重要是切記不管粽子再怎麼好吃，都別因為「一年一次」就「一次三顆」，吃氣氛可以，但吃到撐了又脹氣可就尷尬啦！
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