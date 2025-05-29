鋒面來襲九河分署防汛每天5次監測 端午連假續戒備

鋒面影響大範圍降雨，水利署第九河川分署盤點防汛熱點，強化整備，持續每天5次監測，掌握天氣與水情變化；端午連假持續戒備，掌握相關資訊，視天氣變化啟動應變小組。

根據氣象署資料，今天受到鋒面通過影響，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨，局部地區可能有短延時強降雨並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；第九河川分署表示，昨天已召開「防汛整備會議」，全面盤點防汛整備工作，做好萬全準備，因應可能出現挑戰。

第九河川分署指出，今年已辦理6場防汛整備暨聯繫會議、4場防汛作業教育訓練，以及2場現地防汛聯合演練，藉此加強轄區內各機關資源整合與相互支援能力，有效提升防災應變效能；同時盤點轄內防汛熱點，對應監控CCTV、指標水位與雨量站警戒值，強化水情監控與預警機制，並持續進行每日5次監測，掌握天氣與水情變化。

此外，轄區內在建工程廠商與搶修搶險開口契約廠商已完成整備，以應對可能出現強降雨狀況。

第九河川分署表示，已強化整備，並針對破堤施工區段、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施進行全面功能檢查，確保轄區內各單位資訊暢通，以利災時互相支援與即時應變。

第九河川分署指出，端午節連假期間仍持續戒備，密切掌握鋒面動態及預報資訊，視氣象變化即時啟動應變小組，同時與相關機關保持橫向聯繫順暢，若發生緊急狀況將立即成立防汛搶險整備隊伍，全力應對。

九河分署提醒民眾，檢查住家屋頂落水管是否阻塞，清理住宅周邊排水，用路人注意河川便道水情，不要強行通行，透過防災資訊服務網、網路社群（Facebook）防汛抗旱粉絲團及行動水情APP，掌握即時訊息。