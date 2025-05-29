95折挨轟敷衍！黃建賓提花東優惠票加碼 花東基金支應擴大折扣

針對台鐵花東居民專屬優惠票價方案，最高僅有95折優惠，國民黨立委黃建賓要求交通部檢討並加碼折扣。他今向交通部、台鐵提出具體的加碼方案，透過花東基金專款專用，作為花東居民優惠票價的補貼，以擴大折扣比例，此方案由交通部帶回與國發會研議。

黃建賓指出，台鐵的花東居民專屬優惠票價方案27日經由媒體公開後，第一時間立刻向交通部表達，此方案根本是敷衍了事，存在「優惠折扣比例過低」、「會員制不便長者使用」等嚴重問題，並具體要求交通部研擬提高優惠比例，讓長者可以直接臨櫃折扣。

黃建賓也提到，早在台鐵優惠票價方案出爐前，便透過質詢當面要求交通部長陳世凱、國發會主委劉鏡清，研議使用花東基金專款專用，作為花東居民優惠票價的補貼，並獲得兩位部會首長的同意，其他黨派的立委後續也表達類同意見。

黃建賓國會辦公室今日再與交通部、台鐵舉行會議，具體提出花東居民台鐵專屬優惠票價的加碼方案，以花東基金專款專用，作為花東居民優惠票價的補貼，擴大折扣比例及優惠範圍。由於此方案涉及交通部、國發會權限，由交通部帶回與國發會研議。