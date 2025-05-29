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95折挨轟敷衍！黃建賓提花東優惠票加碼 花東基金支應擴大折扣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台鐵花東居民專屬優惠票價方案，最高僅有95折優惠，國民黨立委黃建賓要求交通部檢討並加碼折扣。聯合報系資料照
台鐵花東居民專屬優惠票價方案，最高僅有95折優惠，國民黨立委黃建賓要求交通部檢討並加碼折扣。聯合報系資料照

針對台鐵花東居民專屬優惠票價方案，最高僅有95折優惠，國民黨立委黃建賓要求交通部檢討並加碼折扣。他今向交通部、台鐵提出具體的加碼方案，透過花東基金專款專用，作為花東居民優惠票價的補貼，以擴大折扣比例，此方案由交通部帶回與國發會研議。

黃建賓指出，台鐵的花東居民專屬優惠票價方案27日經由媒體公開後，第一時間立刻向交通部表達，此方案根本是敷衍了事，存在「優惠折扣比例過低」、「會員制不便長者使用」等嚴重問題，並具體要求交通部研擬提高優惠比例，讓長者可以直接臨櫃折扣。

黃建賓也提到，早在台鐵優惠票價方案出爐前，便透過質詢當面要求交通部長陳世凱、國發會主委劉鏡清，研議使用花東基金專款專用，作為花東居民優惠票價的補貼，並獲得兩位部會首長的同意，其他黨派的立委後續也表達類同意見。

黃建賓國會辦公室今日再與交通部、台鐵舉行會議，具體提出花東居民台鐵專屬優惠票價的加碼方案，以花東基金專款專用，作為花東居民優惠票價的補貼，擴大折扣比例及優惠範圍。由於此方案涉及交通部、國發會權限，由交通部帶回與國發會研議。

黃建賓強調，針對台東人不斷要求的「一條安全回家路」，交通部先前以「經濟效益不高」為由，退回花東快速道路；對於0403強震後的東部鐵路設施安全提升計畫，一年過去也還卡在中央，「這些都是中央長年漠視東部建設，造成東部交通量能及安全性長年落後西部的鐵證」，因此花東居民優惠票價，「不是東部人的特權，而是應有的平權」，會持續強力監督中央，盡速提出花東人有感的加碼方案。

國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

黃建賓 票價 台鐵 交通部長

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