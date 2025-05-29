農業部挺放寬老農津貼排富門檻 政院聽取專報後評估

老農津貼排富條款14年未調，民進黨立委認為近年來物價上漲，不少老農因土地增值不符老農津貼領取資格，喊話政府修法調整。行政院指出，政府重視農民權益，近期開會聽取農業部對老農津貼調整的完整規劃，再行評估。

有鑑於近年物價、房價大幅成長，但老農津貼排富條款仍照2011年制定的門檻，導致不少老農因土地增值，而不符合領取資格，多位朝野立委提案修正放寬老農津貼的排富條款。

農業部長陳駿季昨稱，農業部支持修正老農津貼排富條款，適度提高農業外個人所得、不動產價值門檻、檢討CPI成長率調整機制等，本周將向行政院專案報告，期盼下會期送入立院審議、年底完成修正。

至於政院態度，行政院發言人李慧芝表示，政府非常重視農民權益，過去幾年亦完成三保一金農民權益等4大保障，目前農業部收到非常多針對老農津貼的調整建議，但政策調整涉及許多法規修正、配套措施等作業，近期將安排會議，待聽取農業部說明完整規劃後再進一步評估。

農業部次長胡忠一補充指出，排富條款數年未調整，目前正在蒐集意見，向行政院長卓榮泰說明確認後，才會採取新措施。