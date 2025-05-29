健康醫療永續委員會成立關注人力 專家：勞務費低是關鍵

新冠疫情後，護理師離職潮至今未歇且愈演愈烈，急診壅塞也長期未解，今年傳出已有66位急診醫師離職，還有40位準備出走。人力持續流失，也威脅到醫療永續，台灣醫院協會理事長李飛鵬說，醫護勞務費凍漲30年，嚴重低估專業價值。立委蘇清泉則說，想要改善護理人力，護理師起薪就該10萬元起跳，其他醫事人員則要7萬元。

立法院厚生會與財團法人厚生基金會今成立「健康醫療永續發展推動委員會」，並舉行第一次專家大會。護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，討論到醫療永續，幾乎所有專家都提到「人力」，近期她常聽到一句話「得護理師者得天下」，這顯示大家都清楚，穩定且具韌性的護理人力，是健康醫療永續的根本。

陳麗琴說，既然護理人力是健康醫療永續的根本，政府應該將穩定護理人力，納入國家健康永續的核心指標，建議由國發會與衛福部共同組成「護理人力永續小組」，專責推動系統性的改善專案；再者是改善護理人員職場，從許多調查顯示，許多護理人員不願意從事臨床工作，是因為環境讓人感到不幸福，改造護理人員的職場，需要靠許多單位合作，希望各家醫院能推動「護理職場幸福文化指標」，並導入績效補助與評鑑誘因。

陳麗琴說，「幸福指標」可以涵蓋幾個面向，第一部分是制度面，雖然勞基法保障了休假權益，但目前是假期「看得到、修不到」，護理人員不想換錢，希望要有真正休息；第二部分是職場安全與心理支持，第三部分是職涯發展，護理人員不只要領薪水，更重視自我實現，透過多重的制度與誘因，強化醫院落實正向護理職場的動能。

目前護理環境惡劣，不少學子就讀護理相關科系卻不願意投入職場，她認為應該要推動「臨床學習共構」與人才回流計畫，盼能重視人才培育與回流，推動臨床學習共構計畫，也與各相關團體合作，發展具體的回流機制。

而因應高齡社會，社區護理愈來愈重要。陳麗琴建議，由健保署與地方政府合作，推動「社區護理師制度」，並結合長照與基層醫療，提升社區民眾健康促進能力。其餘希望能推動科技賦能，設立智慧護理創新專案，最後是納入碳中和與綠色金融觀點，希望未來在推動永續發展時，能納入護理職場領域的觀點，使護理與環境保護同時進步。

立委蘇清泉表示，想要改善護理人力的問題，護理師的起薪就該有月薪10萬元起跳，其他醫事人員要7萬起跳，而醫師的薪資後續再處理，沒有護理人力，醫師也不用想要好好看診，現在醫療體系首要得先解決護理人員薪資過低的問題。

除了護理人員流失，急重難症醫師也爆離職潮，台灣醫院協會理事長李飛鵬說，醫院本該「上醫醫國、下醫醫人」，如今面對氣候與制度雙重壓力，醫界更得「醫地球」，但現行健保制度卻讓醫療難以永續，健保面對二大死結，一是醫護勞務費凍漲30年，嚴重低估專業價值。他主張比照國際標準，參考10國平均調整台灣醫療服務費，「醫護人員流失，不是沒有原因」。

第二個問題是，健保總額偏低，長期以來調整健保費率已經成為政治禁忌，一提到調費率，執政黨可能就會失去政權，但是很弔詭的是，台灣人真的沒辦法面對費率調整嗎？台灣每年有400萬人赴日旅遊、花上千億，卻說繳不起健保費。