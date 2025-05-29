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環部修正資再法、廢清法 太陽光電板納管、剩餘土石方追蹤設電子圍籬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部提出「資源回收再利用法」修正草案，研擬更名為「資源循環推動法」，並同步修正「廢棄物清理法」，自即日起預告60日。聯合報系資料照
環境部提出「資源回收再利用法」修正草案，研擬更名為「資源循環推動法」，並同步修正「廢棄物清理法」，自即日起預告60日。聯合報系資料照

為因應資源有限與環境負荷超載所帶來的挑戰，並邁向2050淨零排放及零廢棄的永續願景，環境部提出「資源回收再利用法」修正草案，研擬更名為「資源循環推動法」，並同步修正「廢棄物清理法」，自即日起預告60日。再利用與重罰是修法重點，太陽光電板、風機葉片等新興廢棄物納入管理；授權營建剩餘土石方主管機關就剩餘土石方全流向追蹤，並建置電子圍籬等科技執法工具，加重刑責並預先保全環境復原費用。

環境部表示，現行法已難以完整回應循環經濟發展與產業實務需求，為健全我國資源循環體系，本次修法廣泛蒐集產業、公協會、環保團體、學者專家及相關部會意見基礎上，分別就兩部法規研提修正草案。

其中，「資源循環推動法」以全生命周期管理，創造價值、減少廢棄及物質耗用，提出4大重點；「廢棄物清理法」則聚焦於有效預防，並遏止非法棄置，規畫4大重點。

「資源循環推動法」修正重點包含設置資源循環推動會，各部會共同推動資源循環計畫；導入產品綠色設計準則、產品及工程再生料應用、源頭減量、禁限用及維修延長產品壽命等措施。另促進消費者選購充分揭露資訊，推動產品數位追蹤。

此外，推動政府優先採購循環產品以創造循環供應鏈；設置獎補助、融資與保證機制，並協助提供資源循環用地解決土地取得困難，另設「循環實驗沙盒」鼓勵創新。

「廢棄物清理法」修正重點包含將太陽光電板、風機葉片等新興廢棄物納入管理；由環境部統籌10部會、14項管理辦法，並加強再利用產品品質與營運管理。

此外，授權營建剩餘土石方主管機關就剩餘土石方全流向追蹤，並建置電子圍籬等科技執法工具，加重刑責並預先保全環境復原費用；針對一般廢棄物與環境衛生違規案件，提高裁罰與舉證責任倒置。

環境部進一步說明，本次修法除整合再利用事權外，亦將提供再利用事業2年轉換緩衝期，以符業界運作實際。

環境部 廢棄物 修法

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