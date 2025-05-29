趁連假出國…桃機端午疏運出境尖峰日 運作順暢

今天是桃園國際機場端午疏運期出境尖峰日，高峰落在上午8時至10時；機場公司說，運量與平日相比並未暴增，不少旅客提早到機場，出入境流程運作順暢。

今天起至6月2日為桃園機場端午疏運期，根據桃園國際機場公司預估，總運量將逾68.7萬人次，出發尖峰為29日，抵達尖峰在6月1日。

來自台北的旅客陳小姐說，今天趁著連假和朋友一起出國，因為天數不多，所以安排到比較近的韓國，飛機預計4時30分起飛，為了減少排隊時間，提早將近3個小時到機場，不過到現場後發現人沒有想像中多。

根據桃園國際機場航班運量整點人次預報表，今天的出境高峰落在上午8時至10時，約有1萬2005人次，入境桃園的高峰則在下午2時至3時，約有4054人次；總出入境人次包含轉機約有13萬1298人。