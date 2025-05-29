司機員稱未受E500型訓練拒接班致誤點 台鐵調查
台鐵安排E500型電力機車加入莒光號客車牽引工作，但傳有接班司機稱未受過訓練，無法值乘，導致列車誤點，台鐵緊急調派人手。台鐵今天說，司機有取得證照，後續調查、釐清。
國營台灣鐵路股份有限公司說，司機員民國113年就已取得證照，後續將調查、釐清，並請當事人和相關單位提報告。
台鐵向日本東芝採購共88輛E500型電力機車，預計116年底前全數交車，陸續加入莒光號客車及觀光列車牽引工作。
不過，由E500型電力機車牽引的511次莒光號上午從七堵站往新左營站，10時43分到新竹站時，原本將換班，但接班司機稱未接受E500型電力機車訓練，無法值乘，導致列車延誤8分鐘。
台鐵表示，後續由原值乘司機員值乘到竹南站後，交由正在擔任E500型電力機車試車司機員接手。
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