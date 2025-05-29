新冠快篩過期能用？ 專家稱「理論上可以」： 篩出陽性一定是陽性

新冠疫情再起，大小藥局都買不到快篩試劑，部分民眾有先前疫情嚴重時沒用完的，不知能否使用。中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊文今表示，若有症狀，過期試劑快篩是陽性，那就一定是陽性，快篩是陰性未必是陰性，可到醫院再篩一次確認。

衛福部已在官網提醒民眾，新冠疫情升溫，端午連假人潮移動，民眾應做好防疫措施，並強調防疫物資和藥物充裕，目前公費新冠疫苗尚有308.7萬劑，庫存充足，民眾可踴躍接種。快篩試劑大缺貨，市面上買不到，獨立藥局和連鎖藥局的藥師都說6月以後可能進口。

部分民眾手上還有先前疫情嚴重時沒用完的快篩試劑，過期已久，民眾不知是否失效？如果使用，快篩準確度如何？

中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊文說，先前留下的快篩試劑理論上可使用，若呈現陽性，一定是陽性，若呈現陰性但有發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，可能是偽陰性，最好到醫院再驗一次確認。

黃伊文表示，新冠病毒株不斷變異，加上感染者免疫各有不同，症狀非當初典型，基本上發燒（輕微的也算）、喉嚨痛、咳嗽，有的人會流鼻水、頭痛，可能感染新冠病毒，若還有肌肉痠痛即可能是流感而非染上新冠。

黃伊文說，先前新冠疫情很多人注射過疫苗，新冠病毒幾經變異，現在感染新冠病毒者的症狀類似感冒不嚴重，年齡未高於65歲以上、非孕婦及嬰幼兒、非慢性疾病等高風險族群，醫師會使用感冒藥物治療，若確診新冠且症狀不輕，醫師會開給抗新冠病毒藥物。