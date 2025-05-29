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林口長庚第8度蟬聯最賺錢醫院 各院所人事費用平均增1%

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
林口長庚醫院外觀。聯合報系資料照
林口長庚醫院外觀。聯合報系資料照

林口長庚醫院連續8年拿下最賺錢醫院榜首。健保署公布112年度醫院財報，健保署醫務管組組長劉林義說，公開財報的237家院所中，有盈餘家數占八成，最賺錢醫院前五名分別為：林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總；虧損前五名則是屏東榮總及龍泉分院、國仁醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院、金門醫院。

根據「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，領取健保給付逾2億元的醫療院所必須公開財報。112年度公開財報的醫療院所有237家，包括19家醫學中心與82家區域醫院，另有131家地區醫院、3家基層診所與2家醫事檢驗所。相較於2022年，地區醫院減少1家（新增2家醫院、減少3家醫院），其餘與前一年持平。

十大最賺錢醫院 長庚體系占四家

整體結餘排名前十名為林口長庚56.31億元、高雄長庚44.26億元、中國附醫30.84億元、台中榮總20.60億元、台北榮總20.3億元、成大醫院19.91億元、台大醫院16.94億元、高醫16.2億元、桃園長庚15.43億元、基隆長庚15.21億元。

醫療本業 中國附醫最賺錢

若依照醫務本業排行，中國附醫最賺錢，賺了近27億元，其餘依序為高醫（12.65億元）、台中榮總（10.37億元）、中山附醫（8.2億元）、新竹馬偕（7.48億元）。若看「醫務利益率（醫務收入減掉管理及費用／醫務收入）」，以陽明醫院0.41％最高，其次為台大金山分院0.37％、玉里醫院0.23%。

虧損醫院 屏東榮總和龍泉分院居首

虧損機構前十大機構，最慘的是屏東榮總及龍泉分院虧1.66億元、國仁醫院0.64億元、門諾壽豐分院0.28億元、玉里慈濟醫院0.27億元、金門醫院0.14億元、福安醫院0.12億元、霧峰澄清醫院0.12億元、重光醫院0.09億元、宏仁醫院0.07億元、龍潭敏盛醫院0.06億元。

醫務本業收人最賠錢 台大癌醫、和信治癌醫院皆在列

若單以醫務本業收人看，最賠錢十家醫院，基隆長庚位居第一，虧損3.27億元，其餘依次為台大生醫和台大新竹虧損3.12億元，台大癌醫虧損2.09億元、屏東榮總及龍泉分院分別虧損1.98億元、和信治癌醫院虧損1.64億元、慈濟 醫院1.24億元、大林慈濟0.75億元、中心綜合0.69億元。

林口長庚最賺錢 非醫務收入占九成六 股利36億元

劉林義指出，以林口長庚為例，獲利56億元，主要獲利源自非醫務收入達54億元，其中股利36億元。屏東榮總及龍泉分院醫務部分虧損1.95億元，非醫務雖有結餘，但整體仍虧損。

劉林義指出，在醫務收支方面，近八成（189家）院所呈現結餘，醫學中心18家（占比94.74%）、區域醫院74家（90.24%）、地區醫院92家（70.23%）、基層診所與醫事檢驗所各3家與2家，皆為100%。

地區醫院虧損39家 17家是燈塔型醫院

其餘近兩成醫務收支（48家）短絀，劉林義說，包含1家醫學中心、8家區域醫院與39家地區醫院。整體而言，112年度醫務結餘與總結餘均較111年略為下降。醫務收入獲利率低、約僅3至4%，去年起推動燈塔醫院計畫支持營運，地區醫院虧損的39家中，有17家醫院屬於燈塔型醫院。

人事費用占比增 多數醫院員工薪資與人力支出略增

至於人事費用占醫務支出比率，111年中位數45.6%，112年中位數46.6%，增加1%，劉林義說，顯示多數醫院在員工薪資與人力支出略有增加，可能是多聘僱人力或有加薪導致。

健保署醫務管組組長劉林義說明237家院所112年度財務報告。記者李青縈／攝影
健保署醫務管組組長劉林義說明237家院所112年度財務報告。記者李青縈／攝影

長庚 醫學中心 健保署

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