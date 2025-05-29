新冠疫情升溫 過期快篩還能用？專家解答：仍有參考價值

新冠疫情升溫，北市近2周新冠併發重症病例數明顯增加，家用快篩試劑也頻頻缺貨。台北市醫師公會理事長洪德仁今表示，民眾家中若還有些過期的家用快篩，不要過期太久，仍有重要的參考價值，「即使過期，還是有滿多病人在家使用篩出陽性。」

北市5月18日至24日單周新增10例，較前1周7例、前2周4例皆呈上升趨勢，疫情升溫也帶動新冠JN.1疫苗接種人數，單周接種4616劑為近期新高，也是前一周接種量的2.3倍。

截至5月24日，北市累計38例新冠併發重症病例，89.5%為65歲以上長者，多具糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性病史；新冠併發重症死亡累計6例，皆為65歲以上長者且皆未接種新冠JN.1疫苗，近1周無新增死亡病例。

台北市醫師公會理事長洪德仁指出，北市大部分診所近2周現況，新冠、流感的確診數確實增加很多，有些診所半天門診就可篩出4至8個新冠確診、3至4個流感的確診，全台灣地方診所狀況應該都類似。

洪德仁表示，現有快篩分為家用快篩、醫用快篩。民眾可在社區藥局買得到家用快篩，有些民眾家中也可能有半年前政府鼓勵打疫苗所送的快篩，如今這些家用快篩已屆有效期限，只要不要過期太久如數個月、半年，快篩結果仍有重要的參考價值。

家用快篩過期是否可篩、準確度如何？洪德仁說，試劑的準確度會下降，有可能會出現偽陰性的狀況，一旦篩出陽性，大概就是陽性。「即使過期，還是有滿多病人在家使用篩出陽性。」

貨量部分，洪德仁直言近期社區藥局的家用快篩真的缺貨，即使有些民眾家中還有一些快篩，應該都已經過期，是否可用，也請大家斟酌；醫用快篩都是醫療院所自行購買，現階段向廠商訂貨都還有貨。

另外，洪德仁說明官方作為，疾管署已發文各縣市政府衛生局，調查相關醫療院所的新冠快篩試劑存貨現況，資料應該會公布在衛生局網站。疾病管制署長莊人祥下周一下午親自主持會議，邀請中華民國醫師公會全國聯合會、相關基層醫療協會或診所協會等，討論因應之道，屆時他會以醫師公會全聯會代表出席。

洪德仁也強調，流感的公費用藥、抗病毒藥劑與新冠的公費用藥，目前供應無虞、但最近公費用藥的條件較為嚴苛，只給長者、重症病患等對象，下周一開會也會協調用藥條件是否放寬，最後交由疾管署決定。