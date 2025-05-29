快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠快篩全台缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎質疑，食藥署因應疫情升溫，短短6天內宣布國內新增一張快篩許可證，估算核准僅3天，該公司股價上漲，而這類三級醫療器材平均要一年才會核准，令人匪夷所思。對此，食藥署回應，廠商去年7月就申請，只能說是巧合，剛好趕上疫情高峰，且廠商承諾端午連假持續生產。

沈采穎指出，食藥署在5月15日公佈有國內3家廠商可製造快篩，共4個品牌有執照可販售，才相隔6天，5月21日「蹦出另一家廠商」，估算約只有三個工作天就核准下來，且該公司股票上漲3%。據了解，家用快篩屬三級醫療器材，平均審查時間長達一年，本次卻在短短三個工作天就發給證照。

衛福部長邱泰源上午對快篩鋪貨太慢向民眾致歉，並表示民眾可先到連鎖藥局購買快篩。對此，沈采穎表示，國內社區藥局占了近8成，連鎖藥局僅占2成，過去疫情高峰期，政府要社區藥局發快篩、當防疫尖兵，缺貨時卻把快篩先給連鎖藥局財團販售，不僅社區藥局非常不滿，許多民眾家附近找不到連鎖藥局，盼衛福部改進。

食藥署最新核可的家用快篩廠商為「泰博科技」。食藥署副署長王德原表示，各界不熟悉醫材審查流程，導致誤解，家用快篩屬第3級醫療器材，須經過嚴格技術資料審查、產品檢驗等流程，還又送至國家實驗室檢驗，不可能如外界所說，在3天之內完成審查。食藥署5月21日核發該許可證，廠商其實在去年7月就已申請，「很巧、剛好趕上，一切是最完美結局。」

王德原表示，食藥署與廠商協調時，該廠商幫了許多忙，且該廠商與其他國內業者相比，產能「相對大」，本來沒有打算這麼快生產，食藥署告知，因疫情升溫，希望廠商拿到原物料後，盡快啟動生產，預計明、後天就可出貨，且3家國內業者端午節連假都會持續生產。另，第三等級體外醫療器材平均審查期間為2百天，有些品項超過時間，原因是文件不足，需要補件。