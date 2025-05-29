民憂肉粽有萊豬 蘇俊賓建議卓揆：應設國產豬肉專區

即將迎來端午節，行政院會今討論「農漁畜產鮮味豐、端陽佳節安心購」報告案，與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，自2021年開放含萊克多巴胺肉品進口以來，今年是首度在邊境驗出含萊克多巴胺的進口豬肉，導致許多民眾購買肉品仍有疑慮，呼籲政府應更主動應對，加強邊境查驗、市面肉品標示查核及推廣優質國產豬肉。

蘇俊賓表示，今年4月底、5月初中央針對進口豬肉，在邊境查驗出3批約70噸的含萊克多巴胺肉品，是開放萊豬進口以來首度發生，在地方議會或立法院都引發熱議；根據消基會5月21日公布調查顯示，萊克多巴胺含量符合標準的說法，並沒有真正讓民眾安心，高達9成民眾在乎是否吃到含萊劑豬肉，顯示民眾有高度疑慮。

蘇俊賓表示，民眾真正在乎的是零檢出，或至少可以自主選擇不含萊克多巴胺的肉品，為解決民眾疑慮，他提出3項建議，首先是增加邊境管制的檢驗批次與量能，既然已經驗出就應逐批檢驗，「源頭檢驗遠比入境後，各縣市政府在末端稽查來得有效。」

另上述三批共70噸含萊克多巴胺的肉品，進口台灣後並未公布流向，沒有清楚標示來源的肉品更會增加民眾疑慮，因此呼籲食藥署應支持地方政府，一同加強市面上豬肉的原產地標示查核。

蘇俊賓指出，桃園市自開放萊豬進口後即主動查驗，累計稽查9萬3753件豬肉產品，其中40件標示不符原產地規定，中央食藥署公布的數據，也有查驗到有肉品產地標示不明的案例，中央與地方應攜手加強稽查強度，確保民眾可以掌握完整的肉品來源。

蘇俊賓也建議，中央與地方應該一起推廣國產豬肉，設置國產豬肉專區，提升豬農信心。對此，行政院長卓榮泰責成衛福部與農業部，持續加強邊境查驗與市場肉品來源標示稽查機制，並針對產品標示規範提出精進方案。農業部與衛福部也回應，國產豬肉皆未檢出萊劑，進口豬肉也須符合國內標準，未來將結合地方，擴大查核與溝通。