雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨鋒面昨晚到今天通過台灣，繼續往南移，不少民眾覺得這波梅雨不如預期大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，原本預期可能會出現在台灣海峽中北部、台灣北部海面的強對流落在了鋒面前方，也就是台灣東方到東南方的海面上，台灣陸地閃過一次豪大雨的襲擊。

吳聖宇指出，看起來預報模式做出來的綜觀環境達到了，不過底層冷空氣下來的很快，西南季風進入南海但是強度還不夠，而且跟鋒面配合度沒有預期好，昨天一天在大陸華南上空遲遲沒有看到相對應的旺盛對流系統，反而是南海上空的對流系統發展頗旺盛，最終就是原本預期可能會出現在台灣海峽中北部、台灣北部海面的強對流落在了鋒面前方，也就是台灣東方到東南方的海面上，台灣陸地閃過一次豪大雨的襲擊。

不過，吳聖宇指出，今天白天還是會持續降雨，到今天晚上之前各地還是不可以掉以輕心，仍要留意局部較大雨勢，只是整體降雨的情況比原先預期小了許多。

吳聖宇說，西南季風的確進來南海了，南海上空的雲層走向明顯改變，而且對流系統發展從27日到28日之間明顯增多。但季風較強的部份目前還被牽制在孟加拉灣的氣旋尾巴上，預期到這個周末之後氣旋進入陸地消失，南海的西南季風就會有越來越明顯的趨勢，配合下周三另一波鋒面南下，可能又要注意會不會有再一次鋒面強降雨的機會，不過可等端午節連假再來繼續看預報的結果，暫時還不必太擔心。