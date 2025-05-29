端午連假攏粽來台南 巷仔Niau化身棒球迷現身球場

適逢端午連假來臨，南市觀旅局整合轄內各處熱門景點特色活動，從清涼水樂園、端午習俗到生態探索，內容多元豐富，邀請親子連假到台南同遊；此外，文化局也在端午連假期間攜手在地職棒球隊統一獅，舉辦「台南城市主題日－府城巷弄」，邀請球迷齊聚市立棒球場慶端午。

觀旅局表示，端午節一定不能錯過龍舟賽，2025台南市國際龍舟賽正如火如荼在台南運河舉辦，賽事將持續到31日，活動期間則有在地美食、農特產、文創市集及體適能闖關等親子體驗活動。

水交社文化園區連假期間則推出「粽夏蛋生的小怪獸市集」；隆田文資教育園區融合官田在地特產菱角與米食文化，辦理菱角粽DIY、爆米香冰淇淋DIY以及圓仔冰DIY等饗米樂慶端午；蕭壠文化園區則以傳統節慶與藝文風格，還有限定水舞表演，讓民眾感受端午的溫度與創意。

另外，柳營尖山埤渡假村在端午連假期間推出「屬蛇者免門票」優惠，並安排植物染保庇香囊DIY、立蛋、午時水等活動，讓親子可以一起親手製作驅邪祈福香囊，體驗傳統節令文化；頑皮世界則在端午節連假正式開放《綠洲水樂園》，結合「水漫金山寺」傳說，推出定時打水仗等一系列活動，讓遊客享受沁涼消暑。