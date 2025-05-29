影／互助互惠 豐原太平洋百貨金門物產展今天起展售
「金門物產展」今天起到6月10日在豐原太平洋百貨9樓會館登場，今天開幕吸引民眾排隊入場和領限量禮，也邀請欣欣幼兒園小朋友組成「小小兵儀隊」，在一樓廣場熱舞，今天雖下雨，小朋友仍賣力表演，百貨限量送出100分「金門好禮」，迅速被領完。
豐原太平洋百貨「金門物產展」選出多款金門在地必買特色商品，顧客不用到金門也能一站購足，今天起到6月10日活動期間，當日於金門展消費滿500元贈送一張電子摸彩券，滿1000元贈送兩張，以此類推。
活動結束將抽出3名幸運得主，獲得市價1萬1880元的「金湖飯店」精緻湖景房住宿券，今天起到6月1日活動前4日，除物產展商品祭出超限時組合外，全館消費累計滿1000元，還可獲得「金好康卡友禮」。提醒你，酒後不開車
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