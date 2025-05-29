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過期2年炸豬排流入市面！「超過萬片」都被台灣人吃下肚

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。記者巫鴻瑋／翻攝
過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。記者巫鴻瑋／翻攝

位於彰化的全芳味食品公司被爆出，將上萬片2021年生產過期的炸排改有效期限後，又重新流入連鎖賣場、Line團購上架，甚至臉書直播銷售，直到去年被上游肉品供應商發覺才曝光，但期間被消費者吃下肚的豬排已有上萬片，不少甚至已過期2年以上，高雄地檢署今偵結後依違反食安法起訴，求處2年以上重刑。

高雄地檢署指出，這批有食安疑慮的過期豬排，是由南部某肉品公司在2022年4月出貨給全芳味食品公司，總數達2萬3160片，有效期限只到2022年9月16日，原本是由全芳味公司在門市或以LINE團購群組方式銷售，沒想到銷售情況不佳，到期後只賣出不到2千片，還有2萬多片沒賣出。

全芳味的蔡姓老闆因不甘心損失慘重，竟然從2022年10月起，陸續把冷凍庫內的炸豬排運到倉庫，聘雇外勞臨時工，以去漬油將生產及有效期限擦掉，重新印上假的有效期限，之後他再把這批過期豬排，繼續在公司門市或以LINE團購，以3片1包80元賣給不知情的消費者，一共賣出7560片豬排，但仍有1萬多片沒賣出。

沒想到他去年6月之後，又再把600片豬排出貨給某臉書直播拍賣，以及把3600片豬排出貨給台南、高雄的連鎖超市賣場，這批過期豬排有效期限被蔡姓老闆一改再改，已經改標成有效期限2025年6月19日。

直到去年10月上游肉片供應商的員工在網購時，意外發現連鎖超市賣場的線上購物商品，竟然出現自家公司早在2021年後就沒有再生產的豬排商品，且該批商品應該已於2022年就已經下架，因此向高雄地檢署提告，並要求當初下游進貨的蔡姓老闆應回收商品。

檢察官李侑姿、吳書怡、呂尚恩及張良鏡共同偵辦這起過期豬排案，由高雄市調查處、保七總隊、高雄市警方，以及高雄市衛生局、彰化縣衛生局前往搜索全芳味公司，查扣到豬排進出貨明細，以及剩餘冷凍倉庫內存放的大批過期食品。

經估計有上萬片過期豬排都已經被不知情的消費者吃下肚，可能造成老人、幼童、孕婦、體弱等消費者吃到後，會危害人體消化系統。

檢方指出，全芳味蔡姓負責人涉犯食品安全衛生管理法，情節重大足以危害人體健康，以及涉嫌詐欺取財、偽造文書、虛偽標記罪嫌，在長達2年期間偽造有效期限販售過期食品，超過1萬片以上的過期猪排被消費者吃下肚，無視食品安全，因此予以起訴，並求處2年以上徒刑，同時判罰全芳味公司500萬元罰金、沒收30萬犯罪所得。

過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。記者巫鴻瑋／翻攝
過期1月以上到2年的豬排流入市面，至少1萬片過期豬排已經被消費者吃下肚。記者巫鴻瑋／翻攝

衛生局 消費者

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