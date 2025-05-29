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粽子潛藏高痛風食材負擔 腸胃科醫籲：高風險族群慎食
不少民眾準備端午節吃粽子應景，但醫師提醒糯米不易消化、餡料多為高油高鹽食材有關，若同時攝取過多高嘌呤食物，極可能誘發或讓潛在的痛風問題浮現，建議每日以一顆小顆粽為限，並搭配蔬菜、水果或無糖茶，有助促進腸胃蠕動，幫助消化。
光田綜合醫院指出，每年端午節後，常有民眾因節慶飲食不節制，恐造成腸胃不適，因消化不良就醫的病患明顯增加，近來更常發現因粽子餡料多為高油高鹽食材而誘發痛風，提醒高尿酸體質者節日飲食更要多加留意，肝膽腸胃科醫師楊勝舜說，「粽子可以吃，但要挑對吃法、顧好健康，才能吃得安心又應景。」
楊勝舜表示，痛風的發作其實與飲食關係密切，因粽子配料中如香菇、滷花生、蝦米等多屬於高嘌呤食材，這些食材中的嘌呤成分經代謝後，會在體內轉化為尿酸，當攝取過量或排出不順時，容易導致血中尿酸濃度升高，長期累積的尿酸會在關節形成結晶，引發發炎痛風反應，造成關節刺痛、紅腫，若在節慶期間大量攝取上述配料，可能增加急性發作的風險，嚴重者甚至會影響日常行動。
楊勝舜指出，有高尿酸血症或痛風病史的民眾，應避免一次攝取過多高嘌呤食材如干貝、蝦仁、魷魚等海鮮，需特別留意攝取份量，此外，由於糯米黏性高且不易消化，配料多為高油脂、高鹽分的加工食品，進食過多容易導致腸胃不適，建議短暫禁食、多喝水休息，避免攝取刺激性飲品，每日以一顆小顆粽為限，並搭配蔬菜、水果或無糖茶，有助促進腸胃蠕動，幫助消化。
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