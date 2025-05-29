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新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說明新冠疫苗接種狀況，以及口服藥使用狀況。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞說明新冠疫苗接種狀況，以及口服藥使用狀況。本報資料照片

新冠疫情近期升溫快速，此波疫情預估在6月底、7月初達高峰，讓染疫人數上看180萬人。疾管署發言人羅一鈞表示，昨日疫苗接種1.5萬人寫下今年單日最高紀錄，預估本周新冠門急診就診數將達6萬人次；呼籲民眾端午節連假將至，應接種疫苗、戴口罩減少被傳染機會。

新冠疫情持續升溫，連帶接種新冠疫苗意願大幅提升，羅一鈞說，5月28日接種1萬5332人，刷新春節後2月4日單日接種1萬2132人紀錄，創今年以來單日新高。本周近三日新冠疫苗接種人數共計3萬8115人，也是為上周同期接種1萬9927人的1.9倍。

羅一鈞說，疾管署本周一和今天合計增配12.8萬劑新冠疫苗至全國各縣市，並持續增配以因應民眾接種需求，公費新冠疫苗庫存充足，尚有308.7萬劑。

新冠疫情正值快速上升階段，又適逢端午連假民眾旅遊及往來頻繁，增加疫情傳播風險。羅一鈞呼籲，民眾做好自我防護措施，包括隨時勤洗手，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域自主戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾，以及生病在家休息盡量避免外出，和符合接種資格民眾儘快接種疫苗，防範感染。

另外，羅一鈞說，目前公費抗病毒藥物配置充足，最常使用的第一線口服抗病毒藥物倍拉維尚有45.8萬人份，全國配置點逾1500家。另有第二線藥物莫納皮拉韋9905人份、舒冠效（Xocova錠） 5000人份，全國配置點分別為390家及76家；注射用的瑞德西韋有庫存20.4萬劑，存量充裕，存放全國醫院逾180家，相關藥物供應及處方領藥均無缺口。

此外，屆效藥品均會依規定回收銷毀、不會繼續使用，目前庫存倍拉維效期最短至10月底、最長至明（2026）年9月；莫納皮拉韋最短至明年2月、最長至明年7月；舒冠效至後（2027）年2月；瑞德西韋最短至11月、最長至後年5月，且都有開口合約可交貨補充，各縣市地方政府衛生局並將視各配置點使用情形即時進行調度管理。

羅一鈞 疫情 新冠疫苗

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