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不是靠意志力就好！過來人曝4招戒菸：多嘗試才能成功

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享4種戒菸方式。示意圖／ingimage
一名女網友分享4種戒菸方式。示意圖／ingimage

吸菸會傷害呼吸道的粘膜，造成咳嗽、咳痰、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻水、甚至破壞免疫系統。一名女網友發文，分享4種戒菸方式，包括門診、書籍、運動和替代療法，並重點強調戒菸只靠意志力沒用，需要多嘗試方法，成功率才會變高。

一名女網友在Dcard發文，表示戒菸這條路不是單純靠「意志力」就能成功的，她本身就是過來人，嘗試許多方法後才成功，已經半年沒抽過菸了，現在聞到菸味還會覺得很臭，於是結合個人經歷、朋友建議，分享4種戒菸方式：

1 戒菸門診

去戒菸門診是尋求專業人士的幫助，會有醫師開藥和持續追蹤，每年有補助2次療程，每次有8次診斷，每周回診檢查。原PO表示，醫師會根據你的狀況開藥或是輔助品給你，有戒菸噴霧、口香糖或貼片，戒菸時有人提醒陪伴真的有差，如果出現特殊情況，也能及時跟醫師說明，獲得相對應的幫助。

2 戒菸書籍

原PO推薦去看跟戒菸有關的書籍，甚至可以邊抽菸邊看，這樣看完後就真的不會想抽了。書籍的用處是改變你對抽菸的看法，因為抽菸很多時候是「心理成癮」，不是生理問題，改變想法才是根本之道。

3 多運動、冥想

原PO表示，透過運動或冥想能轉移注意力，一開始戒菸的人容易出現戒斷症狀，例如失眠、焦慮等等，從前抽菸時間會找不到事情做，這時就可以去散步、做甜點，甚至冥想，把抽菸時間填滿，轉移自身注意力。

4 尼古丁替代療法

原PO表示，許多尼古丁替代物，例如噴霧、口香糖、或貼片在康是美或屈臣氏都買得到，買不到的話可以去找藥師問，藥師建議原PO噴霧和貼片一起用，貼片能穩住日常，噴霧則是著急的時候用，緩解菸癮特別有效，原PO建議兩種一起使用，如果有疑慮，就去請教藥師。

此文一出，也有不少網友推薦其他的方式，「我有下載戒菸APP，紀錄自己戒菸多久，默默的看到自己省下不少錢」、「我的戒菸方式就是沒錢」、「我有小孩後決定不抽，每個人戒的動力都不一樣，現在已經完全不碰菸，都是靠跑步轉移注意力」。

也有網友分享戒菸心得，「戒菸最辛苦的就是第1周，明顯感覺到身體變化，有戒斷症真的很痛苦，我是疲倦還一直很渴」、「我是看完書覺得還好，抽的菸有變少，但還是有抽，是直接買戒菸噴霧來用，緩解菸癮是真的很有效」、「我也是看了書戒菸的，我自己是覺得，其實尼古丁的癮並不是特別難戒，大概就戒斷的頭兩三天會很難受，有一些類似感冒的症狀」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 戒菸

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