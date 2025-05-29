醫療碳排陷惡性循環 健康醫療永續發展推動委員會成立

全球醫療部門平均碳排量占所有產業的4.4％，而台灣醫療部門碳排則占國內產業的4.6％，遠高於全球；衛福部醫福會副執行長林名男說，醫療機構在非生產事業中，碳排量最大，碳排增加溫室效應，加劇氣候變遷使病人增加，醫療院所最終得負擔更多照顧責任，形成惡性循環，醫院永續是必須面對的課題。立法院厚生會與財團法人厚生基金會今成立「健康醫療永續發展推動委員會」，提出4點建言，盼共同面對挑戰。

立法院厚生會與財團法人厚生基金會成立的「健康醫療永續發展推動委員會」，邀集醫療、環境、金融、教育等十位專家，組成跨領域的委員會，並由立委萬美玲擔任召集人、國立陽明交通大學校長林奇宏擔任主委，今天召開第一次的委員會會議，並提出4點建言，包含提升全民健康永續識能、強化醫療體系的綠色治理、可持續的健保財務與醫護人力結構、運用永續資金推動醫療體系的綠色轉型。

提升全民健康永續識能是指，民眾應為自我健康負責，強化預防照護行為。強化醫療體系的綠色治理，是希望政府制定碳稅或碳政策，能廣納跨領域意見，委員會建議納醫界代表，再者是針對健保財務與醫護人力，政府應制定補助或獎勵計畫，鼓勵醫療院所提升醫護人員留任率；打造醫療職場文化措施、以及醫院與專科或技職學校合作計畫。最後是運用永續資金推動醫療體系的綠色轉型，實現節能減碳與資源循環。

萬美玲表示，成立健康醫療永續發展推動委員會，是一個極具指標性的里程碑。在氣候變遷、人口高齡化、慢性疾病盛行及資源分配不均，已經對於國人的健康、國內的醫療體系，帶來前所未有的壓力。

萬美玲表示，世界衛生組織（WHO）指出，健康就是永續的核心，目前台灣的醫療體系，面對健保制度的限制下，引發的種種問題，包含醫院財務如何永續、醫院碳排對環境的負擔、醫護人力短缺等問題，現在正是關鍵時刻，未來的醫療該如何改革、轉型，需要各界攜手面對。

林奇宏說，健康醫療永續發展推動委員會的成員都很清楚，現階段要面臨很大的挑戰，不過，危機與轉機是在一起的，把握危機了解醫療體系的衝擊，就有辦法可以調整體質，帶來醫療韌性與永續找到解方。

立委陳菁徽說，目前已經有56家急重症責任醫院完成碳盤查，衛福部也編列2000萬的預算協助輔導醫療院所，已有不少資源相對豐厚的私人醫院或是醫學中心，已經完成碳盤查以及人員訓練，但是碳排不會只限於大型醫院或是資源豐厚的私人醫院，政府也得重視小型的區域或是地區醫院，他們的資源相對不足，需要政府協助，包含訓練或是輔導碳盤查等。

陳菁徽表示，今年下半年開始，無論是新冠疫情或是流感等都陸續在升溫，面對醫療照顧的負擔，醫療院所還得面對，醫護人員的離職潮，依照報導，近期已有66位急診醫師離職，且還有40位急診醫師正在排隊離職的路上，當急重症醫療不足、護理人力缺乏，台灣的醫療量能將會面對的前所未有的挑戰，盼透過各界的集思廣益，讓台灣能撐過醫療危機，打造醫療韌性、面對前方的障礙。

目前醫療以救命為前提，暫時豁免繳交碳稅，衛福部雖要求今年底前完成碳盤查，但僅聚焦於「範疇一」與「範疇二」，只是牽動醫療供應鏈的間接排放「範疇三」，為醫療體系的主要排放來源占醫療體系碳排的71%，將是更嚴峻的挑戰。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，從媒體的角度觀察，醫療院所的營運成本不斷增加，加上健保財務、人才流失等問題，讓醫療院所的挑戰更為巨大，醫療永續需要非常多的財務支援，政府目前的獎勵措施有限，醫院的特殊性也容易讓減碳容易走到極限，這也會是一大挑戰。

吳貞瑩表示，聯合報不只在做永續的報導，很早就開始做健康永續的行動，去年獲得國家永續發展獎，聯合報是唯一獲獎的媒體，健康永續的議題上，聯合報盼能提倡對民眾有感的健康永續議題，站在民眾端發聲，也扮演與產官學之間的溝通橋樑，發揮監督有權利的人，關懷有需要的人。

健康醫療永續發展推動委員會其委員成員分別為，醫療領域有台灣社區醫院協會理事長朱益宏、台灣醫院協會理事長李飛鵬、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會董事林啟禎、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩。