端午節開戰！南北粽分法看粽葉顏色？兩個4字口訣分清楚

端午將至，又是南北粽大戰的時節，南北粽的煮法、調味、內餡、口感各有不同，常常引發不同立場對戰，但也很多人根本分不清南北粽差異，覺得好吃就好。

澄清醫院胸腔外科主任杜承哲醫師在Threads上分享，從粽葉就可以分出南北粽，指出南部都是綠的，引發網友熱烈討論，「不一定哦，我阿嬤包的北部粽也是用綠色粽葉，料跟飯會先炒過再蒸出粽葉香！從小吃習慣，所以喜歡北部粽」、「但我吃過綠葉包北部粽的居多耶⋯⋯北部人飄過」，也有不少人表示自己的確沒看過綠色的北部粽，「確實，身為北部人還沒看過北部的粽子有用綠色竹葉來包的，到現在還是不明白其中的原因」。

其實粽葉的顏色差異只在於不同的葉片，常見的粽葉為麻竹葉、桂竹葉、月桃葉，不論南北都會使用，《義美食品線上購》提供兩個4字口訣：「南煮北蒸」、「南清北重」，從口味和煮法來分辨南北粽。

南部粽使用水煮方式，米粒軟糯濕黏，吃起來較為清爽；北部粽採用蒸煮方式，製作前會先下鍋炒至半熟，糯米粒粒分明，調味比南部粽更重，因此常被戲稱「3D油飯」。另外還有小米粽、客家粽、中部粽等等，不論哪種粽子都有獨特的風味和擁護者，都值得一試。