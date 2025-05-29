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旅客當心！回國帶「1物」將被開罰1萬5 六月正式上路

聯合新聞網／ 綜合報導
新制實施後，若旅客未申報攜帶仿冒品入境，即使商品價格低於5000元，也將遭貨物沒入，並面臨最高1萬5000元的罰鍰。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
新制實施後，若旅客未申報攜帶仿冒品入境，即使商品價格低於5000元，也將遭貨物沒入，並面臨最高1萬5000元的罰鍰。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

財政部關務署宣布，將自2025年6月起正式取消仿冒品的「小額免罰」機制，未來民眾若自海外攜帶仿冒商品入境，不論價值多少，皆須受罰。此舉旨在防堵利用現行制度漏洞進行的私運行為，並確保智慧財產權獲得有效保護。

根據現行《海關緝私條例》，未申報入境的貨物若價值在新台幣5000元以下，通常僅遭沒入不予罰鍰，但若如實申報後被查獲為仿冒品，則須處以貨價三倍以下罰鍰。此一差異引發「誠實申報者反而吃虧」的質疑，成為修法契機。

新制實施後，若旅客未申報攜帶仿冒品入境，即使商品價格低於5000元，也將遭貨物沒入，並面臨最高1萬5000元的罰鍰。海關查獲後也會依個案研判，視情節移送司法機關偵辦，旅客可能須負刑責。

此次修正也擴大原本排除「小額免罰」的範圍。過去如毒品、槍彈等違禁品不適用小額免罰，未來所有侵害專利、商標、著作權的仿冒品也納入。不論進出口、是否申報，只要屬於侵權商品，皆將依法處罰。

關務署強調，此舉是為了統一處罰標準，避免法律適用不一，並提升邊境管理效能。修正草案已於4月28日完成預告，6月正式上路，呼籲民眾與業者切勿貪小便宜購買仿冒品，以免誤觸法網、得不償失。

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