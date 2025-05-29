端午節為網購境外肉製品高峰 農業部：今年已查獲豬肉製品52件

端午節前後為網購境外肉製品的高峰，違規商品如肉粽、臘肉易從疫區輸入，農業部防檢署表示，今年截至5月13日，已查獲境外豬肉製品就有52件，且多來自中國大陸，屬非洲豬瘟與口蹄疫疫區，所有違規商品均已即時通報平台下架。防檢署提醒，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第一次處新台幣20萬元罰鍰，第二次被查獲者將直接處新台幣100萬元。

根據防檢署統計，2023年端午節前後搜獲的境外肉粽12件占全年86%，2024年5件占為56%；今年截至5月13日，已查獲境外豬肉製品就有52件（包含肉粽4件），且多來自中國大陸，屬非洲豬瘟與口蹄疫疫區。

防檢署表示，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網際網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處新台幣15萬元罰鍰；若民眾違規輸入豬肉產品依動物傳染病防治條例最高可處7年以下有期徒刑得併科新台幣300萬元罰金。另如採取郵寄，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第一次處新台幣20萬元罰鍰，第二次被查獲者處新台幣100萬元，民眾切勿以身試法。

防檢署指出，消費者於網購平台下單前，應確認商品出貨地是否來自境外疫區，避免誤購違規檢疫物，除前述違規輸入動物檢疫物的裁罰，擅自輸入植物檢疫物者依植物防疫檢疫法裁處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金；另未申請檢疫，或未經檢疫前即拆開包裝或擅自移動者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。