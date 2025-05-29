Uber Eats會員權益縮水引不滿 北市法務局籲彈性退費、補償

Uber Eats於4月底公告，將自5月30日起調整「Uber One會員」訂閱方案，內容包括調高非餐點免外送費門檻、調降服務費折抵優惠及取消延遲補償機制，引起消費者不滿，認為影響原契約應享權益，法務局要求業者說明，經協調業者同意將退費緩衝期延長至6月底，呼籲消費者不同意新方案，盡快完成退費。

法務局統計，Uber eats公告變更會員權益至今，已受理6件消費者申訴，內如包括反映「App系統仍回覆表示民眾Uber One會員方案年訂閱制已超過7天的退款期限，因此無法協助退款」、「向App客服反映要退款卻一直未獲回應」、「App找不到退訂的按鈕及無法順利聯繫客服」等問題。

法務局表示，廠商於會中說明，會員分為月訂閱與年訂閱，本次會員方案福利全面限縮變動，月訂閱會員如不續訂，須於下期計費前48小時於App內取消，並無比例退費，權益可使用至當期結束。年訂閱會員則可於公告日起一個月內（至5月30日）申請終止並按剩餘天數比例退款。

法務局表示，2022年即曾函促Uber Eats及 foodpanda 刪除「保留業者在訂閱期間修改優惠內容權利」霸王條款，並要求業者應「消保法」保障消費者於7日內解除契約權利，但此次做法仍片面變更，要求廠商對於年訂閱會員選擇依原契約條件使用至期滿、提供終止訂閱者補償及續用者加碼優惠、未即時接獲通知而自動續訂者提供彈性退費、強化會員通知義務。

消保官江靜昀表示，5月26日廠商回應同意提供至6月30日的退款緩衝期，並承諾於5月30日前再次通知全體會員，但原契約使用至期滿或補償、優惠方案，業者仍未提出具體規畫，提醒消費者，如不同意新方案內容，應把握緩衝期內提出終止申請，以保障自身權益。

法務局呼籲，外送平台業者調整訂閱制服務內容時，應尊重既有契約履行，並充分體察消費者對服務穩定性的期待，若有調整，應於現有訂閱期屆滿後實施，並於事前清楚告知，讓消費者有充分時間了解與選擇。