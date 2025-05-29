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勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

勞動部公布職類別薪資調查 機師月薪32萬元居首

中央社／ 台北29日電

勞動部今天公布最新職類別薪資調查統計，機師「薪」情佳，以月薪新台幣32.3萬元最高，而頻喊缺工的住宿餐飲業主管人員月薪5.1萬元，為全產業最低；基層技術工僅有3.1萬元。

為了解事業單位各職類的受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年辦理「職類別薪資調查」，以從事工業及服務業事業單位為調查對象，統計項目包括各職類全時勞工人數、113年7月平均月薪及民國112年全年薪數據。

根據最新公布調查統計，各細職類的月薪中，以航空駕駛員月薪為32.3萬元最高，精算師21.2萬元次之，其餘依序為醫師18萬元、職業運動員14.3萬元、船舶監管人員（含引水人員）13.8萬元；年薪方面，也以航空駕駛員、精算師較高，醫師、船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師、職業運動員都超過150萬元。

不過，若細看各產業薪資狀況，同樣都是主管及監督人員，以金融保險業月薪12萬元最多，最低則是住宿餐飲業5.1萬元。

若是專業人員部分，則以醫療保健及社會工作服務業月薪7.6萬元最高，金融及保險業月薪7.3萬元次之，運輸及倉儲業6.8萬元再次之；最低的則是教育業3.9萬元、住宿及餐飲業4.5萬元。

另外，若單看基層技術工及勞力工，各產業薪資普遍都在4萬至2.9萬元間，最低為教育業及出版影音及資通訊業2.9萬元，住宿餐飲業、製造業、專業科學及技術服務業及醫療保健及社會工作服務業為3.1萬元第二低。

勞動部表示，各大行業不同技術職類薪資分布因行業特性及樣態不同而有差異，像是住宿及餐飲業、教育業等不同技術職類間薪資差距較小，運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業、醫療保健及社會工作服務業則差距較大。

勞動部職類別薪資調查統計對象為工業及服務業場所單位僱用的本國籍、外國籍全時員工，但不包括農林漁牧 業、政府機關、小學以上各級公私立學校，以及宗教、職業團體及類似組織等行業僱用員工。

薪資 服務業 月薪

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