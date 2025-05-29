食安連環爆 民團：影響國人外食習慣、含糖飲料應加價

過往一年食安事件頻傳，從蘇丹紅、寶林茶室，近期又有進口豬肉被檢出瘦肉精萊克多巴胺。台灣健康聯盟響應每年6月7日世界食品安全日，今公布我國食安政策及減糖生活習慣調查，且提出包含強化食安五環、落實食品健康警示標示、研擬糖捐糖稅、飲料無糖減價四大呼籲。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，根據調查有43％民眾對政府的食安把關不滿，整體受訪者中有35％認為最需要加強源頭管理、23%認為是稽查檢核。再者，有將近八成受訪者因為食安問題事件，影響自身外食習慣，呼籲政府應該強化食安五環2.0政策，提升民眾對食安的信心。

衛福部食藥署副署長林金富指出，目前食安五環2.0分別為「源頭管理」、「整合產製銷鏈」、「中央地方合作稽核檢驗」、「輔導教育與管理」、「全民監督食安」，上述調查結果顯示，食藥署還有很大的進步空間，目前已經編列經費會持續精進。

台灣食品安全促進協會顧問陳佳煌說，在源頭管理、裁罰規定落實上，現行法規難真正嚇阻廠商，呼籲應該「誘因與壓力並行」，將未送驗業者納入加強查廠名單，並且導入AI精準查驗模型，也推動「高風險廠商預警名單」 。

另一方面，台灣健康聯盟也調查減糖生活，有九成民眾支持比照加拿大、泰國等國規定，超過標準含糖飲料應有健康警示標示。超過九成受訪者認為含糖飲料有害健康，但卻有近四成受訪者每周喝3次以上含糖飲料。健康聯盟倡議推動飲料「有糖加價、無糖減價」，希望透過價格影響含糖飲料購買意願，有近九成民眾調查後會因此購買無糖飲料，更有74%受訪者支持收糖捐、糖稅。

營養師公會全聯會副理事長、台大醫院營養室主任陳珮蓉說，糖吃多了可會增加肥胖及心血管疾病、糖尿病、癌症等風險，目前已有三分之一國人有代謝症候群；對照全球已有一半人口活在有含糖飲量稅的地區，呼籲政府可用糖稅降低民眾購買量。

另外，林金富說，將推動「包裝食品正面營養標示（FoP）」升級，目前已跟消保團體合作討論，不只單純標示營養，還會用顏色區分如綠色安心買、紅色盡量不要買等，讓消費者放心選購。