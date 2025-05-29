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健康醫療永續委員會成立 盼提升全民健康永續識能
為因應氣候變遷對全民健康所造成的衝擊，並呼應聯合國永續發展目標（SDGS），立法院厚生會與財團法人厚生基金會攜手成立「健康醫療永續發展推動委員會」，上午舉辦成立大會暨第一次專家會議。
「健康醫療永續發展推動委員會」由立法委員萬美玲擔任召集人，並邀集國內醫療、環境、金融、教育等跨領域共10位專家組成委員會，國立陽明交通大學林奇宏校長擔任主任委員。
萬美玲致詞時表示，健康與永續密不可分，面對全球挑戰，台灣必須以前瞻視野整合醫療與環境資源，攜手打造具韌性且以人為本的健康醫療體系，並強調將持續扮演橋樑與推動者的角色，與各位專家委員攜手打造永續的健康醫療藍圖。
厚生基金會執行長陳柏同表示，永續不只是環境的課題，更是生活方式與制度設計的反思。健康醫療作為全民福祉的核心，國家必須在應對氣候變遷、強化醫療韌性、落實綠色治理等多方面更需要展現系統整合能力。
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