影／發展自行車文化 立委籲政府應全面檢視與修訂政策

民進黨立法委員林月琴與還路於民行人路權促進會代表蔡奕輝、台北單車通勤客Tauno上午在立法院共同舉行記者會，針對國內自行車族的騎行困境，呼籲交通部、教育部及國土署應全面檢視與修訂自行車政策，以提出一套全面性的自行車政策，將空間重新分配給自行車使用者，並加強運具騎乘教育，鼓勵自行車文化的發展。此外，也應該盡速檢討、修正過時且不合理的交通法規，實施具體措施減少城市對汽車的依賴，建立一套完整連結、安全、實用的自行車網絡。

林月琴表示，世界自行車日這天的目的是為了提倡簡便、可靠又環保永續的交通方式，也提醒社會大眾，重視自行車使用者的路權，同時也能促進社會整體環境的共融。然而，台灣政府近年在永續運輸與觀光促進的風潮下，開始支持自行車的發展，但自行車作為日常通勤工具的使用率卻持續下降，與國際趨勢背道而馳。