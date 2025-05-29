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台鐵漲價再優惠東部「最高」95折...台東3立委看不下去批交通部敷衍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵票價將於6月23日起調漲，台鐵規畫東部的優惠方案最高95折，卻引來台東藍綠3立委不滿，批是杯水車薪、誠意不足。本報資料照片
台鐵票價將於6月23日起調漲，台鐵規畫東部的優惠方案最高95折，卻引來台東藍綠3立委不滿，批是杯水車薪、誠意不足。本報資料照片

台鐵票價將於6月23日起調漲，台鐵規畫東部的優惠方案最高95折，卻引來台東藍綠3立委不滿，批是杯水車薪、誠意不足。民眾更痛罵交通部，「官員來台東搭車去台北上班，就知道痛了」。

為照顧花東地區居民交通需求，台鐵昨推出「花東會員優惠措施」，乘車日自6月23日起，設籍花蓮或台東會員旅客將可享購票點數加倍回饋，假日享3倍回饋，平日更達5倍，最高95折。

國民黨立委黃建賓表示，台鐵折扣比例過低，若以95折優惠換算，購買一次台北台東來回自強號936元，只能折扣約47元，相較票價漲幅306元，根本是杯水車薪，要求中央加碼。

「換算後票價差距，根本稱不上優惠！」民進黨立委陳瑩說，台鐵宣布毫無誠意的方案，根本無視東部居民長期處於交通不便的差別待遇，這樣的價差對花東居民「真的無感」。

另民進黨立委莊瑞雄直言，針對政府推出的「會員點數優惠」，這不是優惠，是安撫，是敷衍。用點數換未來折扣，解決不了當下立即增加的負擔。這樣對花東居民而言談不上公平。

「真的把我們當次等國民嗎？」張姓縣民氣憤的說，官員坐北部辦公室，有公務車和便捷大眾運輸工具可搭，當然無法感受花東人的不便，來台東每天搭車去台北上班，就知道痛了。

折扣 台鐵 台東

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