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台鐵推花東會員優惠一年短收1億元 將申請國發會補助

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵公司宣布推出「花東會員優惠措施」，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，點數可折抵下次乘車票價，等於最多可享95折。聯合報系資料照片
台鐵公司宣布推出「花東會員優惠措施」，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，點數可折抵下次乘車票價，等於最多可享95折。聯合報系資料照片

台鐵預計6月23日起票價全面調漲，平均漲幅26.8％，長途採遞遠遞減降低漲幅，其中台北到花蓮自強號由440元調升至583元，台北-台東從783元漲為936元，引發花東反彈，台鐵公司又再宣布推出「花東會員優惠措施」，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，點數可折抵下次乘車票價，等於最多可享95折。據悉，花東優惠讓台鐵一年短收逾1億元，將申請國發會花東基金補助。

台鐵票價凍漲30年，6月23日終於要調漲了，但調漲內容讓花東居民不滿，台鐵再推花東會員優惠措施，但花東地區民代仍質疑折扣太少，且老人家加入會員不便。

針對台鐵提出的花東會員優惠措施，台鐵也將面臨年短收1億元。據了解，台鐵將向國發會爭取「花東地區永續發展基金」補貼。此案提出後，宜蘭縣、屏東縣也有民代也向台鐵提出優惠或調降票價要求。

台鐵公司總經理馮輝昇今表示，花東會員優惠措施是依照行政院的函示，請台鐵針對花東居民提出優惠措施，過去一段時間台鐵也評估，原則上透過會員點數加倍送的方式，提供花東居民優惠，目前台鐵提出來的方案就是平日會員點數5倍送，假日點數3倍，未來購票最多可折抵50%或購買鐵路商品可折抵。

他表示，希望透過花東會員點數加倍送方式，提供花東民眾在使用鐵路運輸時，有更優惠的方案，符合行政院的函示，在振興花東經濟考量上，透過這樣的措施讓花東居民減輕交通負擔。

調漲 票價 台鐵

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