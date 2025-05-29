LINE「表情回應」功能全新開放！表情貼也可用 電腦版再等等

台灣LINE用戶達2,200萬，傳送訊息數超過10億個，為台灣最多人使用即時通訊軟體，LINE貼圖團隊持續思考更多為用戶帶來驚喜與樂趣的可能性，讓用戶透過LINE可以充分表達細緻的感受，LINE貼圖29日正式宣布「表情回應」功能全面開放。「表情回應」功能的前身為「聊天室表情符號」，現在此功能升級改版，除了名稱更新為「表情回應」，並開放所有「表情貼」都能在此使用。

LINE貼圖宣布，所有預設表情貼、用戶所擁有的付費表情貼，以及LINE貼圖訂閱制「LINE貼圖超值方案」進階用戶能使用的所有表情貼，都能運用於全新「表情回應」功能。無論在朋友、同學、家人、或工作溝通場景中，現在可以更細緻地加入「表情回應」，搭配貼圖讓溝通更有層次，對話內容豐富有趣。

用戶更新至LINE v.15.5.0（含）以上版本即可開始使用。使用方式一樣是在聊天室中「長按」一則訊息、貼圖、圖片、影片等，就可以開始選擇表情，支援1對1聊天室、多人聊天室，及群組聊天室對話情境，下一步還將支援LINE電腦版。