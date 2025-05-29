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奇美醫院負壓動物實驗室啟用 躋身高階臨床研究平台

中央社／ 台南29日電

奇美醫院獲台鋼集團捐資建置負壓動物實驗室今天啟用，成為南台灣少數擁有此高規格設施醫療單位，提高實驗安全性及準確性，將加強與外部研究團隊合作，成為高階臨床研究平台。

奇美醫院今天舉辦負壓動物實驗室啟用儀式，由院長林宏榮與台鋼集團會長謝裕民主持，林宏榮並回贈感謝狀給謝裕民。

林宏榮致詞表示，奇美醫院自民國89年升格醫學中心以來，持續拓展研究空間與升級實驗設備，並推動多項具創新性與本土特色研究計畫，此次建置的負壓動物實驗室能有效隔絕外部氣流，避免病原外洩，確保人員安全與穩定實驗環境，同時提升實驗操作準確性。

林宏榮表示，此實驗室符合生物安全層級高標準，有助推動疾病機轉研究、藥物開發與新療法驗證，對提升醫學研究具關鍵指標意義，奇美也成為南台灣少數擁有此高規格設施研究據點之一。

謝裕民說，台鋼集團長期關注醫療與公共健康領域發展，在暸解奇美醫院研究規劃與實際需求後，決定捐資協助建設負壓動物實驗室，不僅回應醫界期盼，也為南部先進醫療研究中心的打造注入強大動能。

奇美醫院內科部長湯宏仁表示，負壓動物實驗室對於具抗藥性細菌等相關研究特別有幫助，未來將與外部研究團隊合作，加速研究成果臨床應用，成為癌症、免疫學、感染控制等跨科別、跨領域高階臨床研究平台。

醫學中心 奇美醫院 動物

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