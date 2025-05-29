奇美醫院負壓動物實驗室啟用 躋身高階臨床研究平台

端午連假即將到來，泌尿科醫師白彞維提醒，端午連假粽子吃太多，小心「尿結石」找上門！佳節期間許多人飲食會選擇大魚大肉、重口味，還會加上飲料無限暢飲，白彞維特別提醒避免飲食過量且水分不足，否則恐導致尿液濃度升高加速結石生成。

2025-05-29 12:47