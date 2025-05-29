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影／台塑化股東會 環團場外呼籲投資人督促台塑化強化減碳作為

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台塑化上午舉行股東會，台灣氣候行動網絡研究中心等多個環團在會場外舉行記者會，發表「2025台塑石化氣候績效評估報告」。記者林俊良／攝影
台塑化上午舉行股東會，台灣氣候行動網絡研究中心等多個環團在會場外舉行記者會，發表「2025台塑石化氣候績效評估報告」。記者林俊良／攝影

台塑化上午舉行股東會，台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會在會場外舉行記者會，發表「2025台塑石化氣候績效評估報告」，直指台塑化雖於議事手冊中屢屢強調綠色創新、推動減量措施，但事實上卻有「減量目標與範疇不符國際要求」、「轉型規劃透明度不足」、「欠缺燃煤汽電共生汰換期程」三大不及格之處，將大舉增加氣候轉型風險。

環團呼籲投資人督促台塑化強化減碳作為，特別是提出燃煤鍋爐汰換時程，否則將會付出高額碳費，減損股東權益。

台塑化上午舉行股東會，台灣氣候行動網絡研究中心等多個環團在會場外舉行記者會，發表「2025台塑石化氣候績效評估報告」。呼籲投資人督促台塑化強化減碳作為，特別是提出燃煤鍋爐汰換時程，否則將會付出高額碳費，減損股東權益。記者林俊良／攝影
台塑化上午舉行股東會，台灣氣候行動網絡研究中心等多個環團在會場外舉行記者會，發表「2025台塑石化氣候績效評估報告」。呼籲投資人督促台塑化強化減碳作為，特別是提出燃煤鍋爐汰換時程，否則將會付出高額碳費，減損股東權益。記者林俊良／攝影

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