台鐵公告花東會員回饋優惠 陳瑩：「施小惠」毫無誠意

立委陳瑩日前多次向交通部建議，應針對花東地區量身打造票價優惠方案。交通部28日宣布，未來花東居民只要申辦台鐵會員，最高可享點數5倍累積（假日為3倍），相當於最高9.5折優惠，台北至台東車票最多可省下不到百元。陳瑩表示，換算後票價差距，根本稱不上「優惠」，台鐵宣布毫無誠意的方案，根本無視東部居民長期處於交通不便的差別待遇。

台鐵自1995年以來近30年未調整票價。根據行政院於4月7日核定的台鐵票價調整方案，自6月23日起，自強號票價平均將調漲26.8%。其中，台北至台東票價將自現行783元調升至936元，台北至花蓮則從440元調升至583元。依據台鐵昨日公布的優惠方案，花東居民若加入台鐵會員，最多可享5倍點數回饋，折算後台北至台東來回票價可省約90元。對此，陳瑩直言，這樣的價差對花東居民「真的無感」。

儘管台鐵引入「遞遠遞減」機制，使長程路線的漲幅略為降低，但對高度依賴台鐵往返花東的民眾而言，整體負擔仍相當沉重。漲價後，台北至台東來回票價增加306元，在多重限制下，來回最多僅能省下90元，不到漲幅的三分之一。花東地區交通選擇相當有限，相較西部擁有高鐵、捷運與完善公路網，差距明顯。陳瑩指出，東部民眾在通勤、就醫、就學與返鄉等日常交通需求高度依賴台鐵，此波票價調漲即使加上優惠，對花東居民仍顯「不公平」。

交通部長陳世凱曾於5月2日接受陳瑩質詢時承諾，將以實名制方式提供花東優惠，但昨日台鐵公布的方案，不僅優惠幅度未如預期，且排除身分證字號開頭為「U」與「V」、目前旅居外地的花東民眾。對此，陳瑩呼籲交通部應立即檢討方案，擴大優惠幅度，並將具有花東戶籍但旅居外縣市的民眾一併納入。

最後，陳瑩強調應加速完成花東鐵路雙軌電氣化工程，提升服務品質與行車安全，讓台東民眾享有更便捷的交通環境。在確保交通平權的前提下，討論票價調整才不會進一步加深居民的不公平感受。