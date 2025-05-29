端午節連假國道0至5時全線暫停收費 避塞車時段一次看

3天端午連假明起開始，交通部盤點國道建議使用時段，走西部國道往南的民眾，可於上午6時前或中午12時後出發，若走國道5號往南，則建議民眾上午5時前或下午5時後出發；疏運期間，高鐵預計加開132班次、台鐵全線加開各級列車。

交通部今赴行政院會報告「端午節交通疏運計畫」。針對交通疏運，國道將循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩等措施，連假期間每日0至5時全線暫停收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。另國5在5月31日至6月1日，每日13時至18時實施北上高乘載管制。

另為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，交通部盤點，建議西部國道用路人在南向尖峰時，請於早上6時前或中午12時以後出發；在北向尖峰時，南部地區請於早上9時前出發，中部地區請於中午12時前出發。另國5用路人在南向尖峰時，請於早上5時前或下午5時以後出發；在北向尖峰時，請於早上9時前出發。

至於省道，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

此外，台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並於初三至初五每日12時至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

雙鐵部分，高鐵增開132班次，臺鐵增開115班次，國道客運日均開行7098班次，並推出90條國道路線享平日優惠或原票價6折優惠及提供轉乘優惠、東部加碼享租車或同行優惠；本島離島9條海運航線也規劃開行989航次，小三通4條航線也規劃180航次。

而在國內空運航線則提供1386架次、11萬4901座位，其中離島管制航線計1200架次、10萬6091座位，將再視實際狀況機動加班，各交通疏運單位已運用AI技術預測交通量及尖峰時段，規劃配置運能，並就各風險點擬定相關對策。

交通部指出，連假前受鋒面影響，期間天氣較不穩定，易有短延時豪大雨，山區土石可能有落石坍方情形，已針對鐵公路沿線及邊坡加強巡檢，如有危及交通安全應即採取必要因應措施，並立刻透過1968APP、警廣與相關媒體等充分揭露訊息讓民眾瞭解，並在確保人員機具安全條件下，再執行搶通作業，同時也請警察單位協助做好周遭道路交通管制。

交通部建議，民眾可多加利用各項大眾運輸工具，節省交通時間並享有多種優惠，既省荷包又節能減碳。民眾如仍有自行開車需要，務必不要酒後開車、不要無照駕駛、注意行車安全，並多加利用1968APP查詢路況資訊，避開尖峰路段、時段，以減少塞車之苦。