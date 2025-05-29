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中南部、花東雨下到明天 氣象署：端午連假注意午後雷陣雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天受鋒面加上東北季風影響，各地都有明顯雨勢且降溫，西半部要留意局部大雨。明天端午連假首日，中南部及花東、山區仍會下雨。本報資料照片
今天受鋒面加上東北季風影響，各地都有明顯雨勢且降溫，西半部要留意局部大雨。明天端午連假首日，中南部及花東、山區仍會下雨。本報資料照片

明天起就是端午節三天連假，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今天受鋒面加上東北季風影響，各地都有明顯雨勢且降溫，西半部要留意局部大雨。明天端午連假首日，中南部及花東、山區仍會下雨，周六起水氣明顯減少、回溫。下周一又有另一波鋒面接近，南台灣可能有較大雨勢，周二晚上及周三影響台灣。

朱美霖指出，鋒面雲帶相當寬廣，今天西半部仍有斷斷續續陣雨，山區降雨明顯，清晨南台灣也有明顯降雨，目前降雨趨緩。至今累積雨量集中在北部及台中山區，日累積雨量超過100毫米，高雄小港、屏東萬丹及潮州清晨時雨量也有30至40毫米。

朱美霖指出，今受鋒面影響，尤其白天降雨明顯，北部、東北部降雨時間長，山區也明顯降雨，晚間鋒面南移到巴士海峽，雨勢由北往東南趨緩，中南部、東部及東南部還是有部分降雨，澎湖、金門及馬祖也有陣雨或雷雨。 

朱美霖表示，明天端午連假首日，降雨較今天緩和，鋒面雲帶還是在巴士海峽這一帶，中南部地區及花東、山區仍要留意降雨。周六花東及恆春半島偶有雨，其他山區為午後雷陣雨。下周日華南有下一波鋒面建立，西南風增強，午後雷雨範圍擴大，各地都要留意，南部及花東偶有雨，尤其南部山區恐有局部大雨。

朱美霖指出，下周一另一波鋒面接近，南台灣可能有較大雨勢，中南部及其他山區雨勢明顯，受西南風影響，北部、東部背風沉降影響，不只晴朗，會有顯著高溫。下周二晚間到周三受鋒面影響，各地天氣又會轉為不穩定，西半部、東北部及東部降雨明顯。

氣溫方面，朱美霖表示，今、明兩天受東北季風影響，今晚到明晨及周六清晨各地較涼，北部、東北部低溫19至20度，其他地區21至22度。周六白天起逐步回溫，南部近山區恐有36度高溫，下周一、周二西南風影響，北部、東北部也有局部36度以上高溫，東南部則有焚風發生機率。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今起到下周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
今起到下周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 雨量 鋒面

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