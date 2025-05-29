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中年男「脖子腫」鼻塞半年不在意 醫聽症狀驚覺不妙…轉診已罹癌

聯合新聞網／ 綜合報導
陳榮堅醫師提醒，長期鼻塞、鼻涕出血恐是罹癌徵兆。 示意圖／ingimage
陳榮堅醫師提醒，長期鼻塞、鼻涕出血恐是罹癌徵兆。 示意圖／ingimage

身體出現小症狀也別輕忽！外科醫師陳榮堅分享一位患者的案例，表示對方長期有病態性肥胖與高血脂問題，某次回診突然說「好像有淋巴結腫大」，另外半年來不時出現鼻塞、鼻涕出血等問題，陳榮堅察覺異常後，將患者轉診耳鼻喉科，最終確診鼻咽癌。

陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，一位約50歲的男性，因為病態性肥胖與高血脂的問題，長期在他的門診追蹤治療。某次回診突然說「覺得脖子這邊好像有淋巴結腫大」，擔心是否為甲狀腺出問題。陳榮堅表示「其實許多病人搞不清楚『脖子腫』到底哪裡出狀況」，因此當時他進一步詢問是否有其他的症狀。

病患表示沒出現其他症狀，只是經常鼻塞，已經持續半年左右，因為時好時壞沒特別在意。他並補充近三個月來，發現擤鼻涕時偶爾會帶血絲，不過因為自己有抽菸、喝酒、吃檳榔習慣，便不以為意。陳榮堅聽完描述驚覺不太對勁，立刻將患者轉診到耳鼻喉科，診斷後確診鼻咽癌。

患者後續除了要在耳鼻喉科做鼻咽癌手術與放射治療外，陳榮堅的減重代謝科也持續合併治療，幫忙控制病患體重及血脂。陳榮堅透露這位病人已痊癒，不過也提醒大家，如果有固定症狀持續超過一個月，務必提高警覺，儘早就醫檢查為佳。

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