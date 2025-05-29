綠委曝：自行車使用率下降 近5年兒少傷亡逆勢增4成

政府力推使用自行車，但近年使用率卻大幅下降，民進黨立委林月琴今開記者會呼籲相關部會應全面檢視與修訂自行車政策，林月琴表示，近五年兒少騎乘自行車傷亡人數增幅約4成，整體使用率下降，傷亡人數卻逆勢成長。交通部路政及道安司科長陳柏源承諾會將意見帶回研議。

林月琴今與還路於民行人路權促進會代表蔡奕輝、台北單車通勤客Tauno開記者會。根據交通部統計資料顯示，全國自行車使用率急遽下降，從2009年5.6%降至2022年3.3%（含電動二輪車），林月琴指出，即使是投入最多資源建設自行車基礎設施的台北市，自行車通勤市占率仍從2004年2.7%下降至2024年2.4%。

林月琴還說，從交通事故數據上也顯示，2020年至2024年7歲至17歲兒少，騎乘自行車涉入事故的傷亡人數，從3946人成長至5644人，增幅約四成，「在整體使用率下降的情況下，傷亡人數卻逆勢成長，顯見整體社會環境對於自行車族群的友善程度逐年下滑。」

蔡奕輝表示，若只是單方面鼓勵民眾多騎自行車，卻沒有同步檢討與改善整體的道路基礎建設，包括釋出安全空間、嚴格取締違規、提升用路人安全意識，那自行車騎士反而更易暴露在風險當中。

Tauno指出，政府理應推廣自行車作為健康與永續的交通方式，但實際上卻幾乎只把YouBike當作解決方案，官員常說「我們沒有多餘的空間給自行車」，但這句話真正意思是選擇繼續優先讓汽車占據道路空間，真正危險的不是騎自行車，而是高速且缺乏規範的機動交通造成的威脅。

林月琴呼籲，交通部、教育部及國土署必須停止只將自行車視為觀光或休閒工具，應正視其作為日常通勤運具的潛力，並提出具體的因應對策及改革計畫，包括強化自行車騎乘教育與文化；修正過時且不合理的交通法規；盡速提出全面性的自行車政策。